ZOZNAM: Tieto nemocnice na Slovensku dostanú desiatky miliónov eur z plánu obnovy

Zmluvy na čerpanie peňazí z plánu obnovy na obnovu nemocníc sa zatiaľ podpíšu so siedmimi nemocnicami. Preveruje sa ešte žiadosť nemocnice v Čadci. Vyplýva to z vyjadrenia dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera po stredajšom rokovaní vlády. Pôvodne malo financie získať osem nemocníc.

„Z ôsmich nemocníc, ktoré boli zverejnené, potvrdzujeme, že sedem je súčasťou zoznamu. Jedna ostáva v procese preverenia a je to nemocnica v Čadci, kde potrebujeme hlbšie doskúmať niektoré informácie týkajúce sa dátumov,“ ozrejmil s tým, že po preverení oznámi výsledky. Potvrdil, že s vybranými siedmimi nemocnicami sa podpíšu zmluvy. „V priebehu budúceho týždňa to budeme celé procesovať a pripravovať,“ dodal štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Michal Palkovič.

Peniaze by mohli dostať aj ďalšie nemocnice

Heger zároveň nevylúčil, že by peniaze mohli dostať aj ďalšie nemocnice, a to zo zdrojov plánu obnovy pôvodne určených na obnovu vozového parku zdravotnej záchrannej služby. Ich presunutie do nemocničného sektora avizoval ešte v marci. „Či rozhodneme o nejakej ďalšej nemocnici, budeme komunikovať osobitne. (...) Do polovice mája by sme chceli poskytnúť túto informáciu,“ povedal.

Pôvodný zoznam úspešných žiadateľov o financie z výzvy na obnovu nemocníc zverejnil rezort zdravotníctva začiatkom marca. Peniaze podľa pôvodného zoznamu mali získať popradská a levočská nemocnica, nemocnica s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi, nemocnice v Bardejove, Skalici, Zvolene, Čadci a Bojniciach. Heger však po odchode rezortného šéfa Vladimíra Lengvarského nechal vyhodnotenie výzvy preveriť.

Zoznam nemocníc



Bardejov 9,7 mil. eur

Poprad 42,2 mil. eur

Skalica 22,6 mil. eur

Levice 42,4 mil. eur

Zvolen 25,7 mil. eur

Spišská Nová Ves 39,5 mil. eur

Bojnice 15,1 mil. eur

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.