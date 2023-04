Veľký posun v kauze influencerky Ráchel, ktorú dobil Tomy Kotty. Polícia už proti nemu rázne zakročila, čelí obvineniu

Influencerka Ráchel Karnižová, známa pod prezývkou Rachellkka, tento týždeň zverejnila výpoveď, v ktorej opísala, ako sa stala obeťou domáceho násilia. Za ten čas sa dočkala obrovskej podpory a na Instagrame jej pribudlo viac ako 130-tisíc fanúšikov. Vo štvrtok večer sa preto rozhodla nahrať nové vyjadrenie, v ktorom všetkým ďakuje za podporu.

V príspevku uvádza, že sa veľmi teší pozitívnym reakciám, ktorými ju zahrnuli známi, ale aj neznámi ľudia z celého Slovenska. Dodáva však, že ju veľmi mrzí, koľko ľudí jej napísalo, že zažívajú alebo zažívali podobnú situáciu ako ona.

„Ja úplne chápem, že je strašne ťažké o tom hovoriť, lebo je to extrémne ponižujúce, že sa práve vám niečo také stalo. Verte mi, aj pre mňa to bolo strašne ťažké si priznať, že ja som dopustila niečo také, a prečo sa to stalo vlastne mne, veď to mi nebude nikto veriť, keďže sme vyzerali strašne ‚šťastne‘. Vždy budú ľudia, ktorí vám uveria a pomôžu, a nikdy v tom nie ste sami, je jedno, či ste verejne známy alebo nie,“ priblížila v statuse.

V závere uviedla, že sa po návrate na Slovensko pokúsi čo najskôr vrátiť do normálneho režimu. Prípad svojho bývalého priateľa už naďalej nehodlá riešiť, tvrdí vo videu.

Polícia už známeho hudobníka obvinila

Portál Nový Čas uvádza, že po bitke svojej expriateľky na Tomáša Drahoša niekto podal trestné oznámenie, polícia ho už navyše obvinila. Samotná Ráchel sa predtým vyjadrila, že správanie svojho expartnera neplánuje riešiť súdnou cestou, no portál špekuluje, že to mohli byť napríklad jej rodičia.

„V súvislosti s trestným oznámením z 11. 3. 2023 poverený príslušník OO PZ Petržalka-stred začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie 31-ročnému T. D. za prečin ublíženie na zdraví spáchaného v štádiu pokusu,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

