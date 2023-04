Známa slovenská kapela odohrala tajný koncert v centre Bratislavy. Stihli len pár pesničiek, kým dostali pokutu od polície

Známa bratislavská kapela Hex sa v pondelok rozhodla odpromovať svoj jubilejný desiaty album s názvom „Kde je tu láska?“ originálnym spôsobom.

V centre hlavného mesta odohrala tajný neohlásený koncert, počas ktorého zahrala v akustickej verzii hity ako Maťo a Linda, Vetroň či Nikdy nebolo lepšie. Hex odohral aj novinku Pomaranče z Kuby, ku ktorej súbežne vyšiel aj klip na Youtube.

Koncert trval krátko, keďže ho prerušili a vzápätí zastavili mestskí policajti. Členovia Hexu zaplatili pokutu 20 eur. „Pravidlá sú pravidlá,“ okomentoval pre Aktuality.sk basgitarista Tomáš „Yxo“ Dohňanský. „Ja som to bol aj nahlásiť na úrad, no pani, ktorá to tam má na starosti, mala dovolenku a bez nej sa to vraj nedalo. Tak sme to dali takto na punkáčov,“ uzavrel.

