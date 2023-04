Fotograf vyhral medzinárodnú fotografickú súťaž so snímkou vytvorenou umelou inteligenciou. Takto vyzerá.

Fotografia s názvom Pseudomnesia: The Electrician, na ktorej je zobrazený strašidelný čiernobiely portrét dvoch žien z rôznych generácií, použil fotograf na otestovanie komisie, informuje BBC. Chcel vyvolať diskusiu o budúcnosti fotografie. Ide o „historický okamih“, keď zrejme po prvýkrát vyhrala prestížnu medzinárodnú fotografickú súťaž fotografia vytvorená umelou inteligenciou.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený ProfiFoto (@profifoto.de)

Svet fotografie potrebuje otvorenú diskusiu

„Prihlásil som sa ako drzá opica, aby som zistil, či sú súťaže pripravené na to, že sa do nich budú hlásiť aj fotografie vytvorené umelou inteligenciou. Nie sú,“ okomentoval udalosť fotograf na webových stránkach. „My, Svet fotografie, potrebujeme otvorenú diskusiu. Diskusiu o tom, čo chceme považovať za fotografiu a čo nie. Je oblasť fotografie dostatočne veľká, že do nej budeme môcť rátať aj fotografie umelej inteligencie, alebo by to bola chyba? Dúfam, že svojím odmietnutím ceny túto debatu urýchlim,“ píše umelec.

Fotograf vraj svojimi tvrdeniami zavádza

Hovorca Svetovej fotografickej organizácie pre denník The Guardian povedal, že fotograf im ešte pred vyhlásením víťazstva potvrdil, že fotografiu vytvoril pomocou umelej inteligencie.

„Tvorcovia kategórie otvorenej súťaže vítajú experimentálne prístupy k tvorbe obrazov,“ povedal hovorca organizácie. Výherca vraj vôbec nepovedal, že komisia vedela, že snímka je vytvorená umelou inteligenciou.

Po tom, čo si fotograf odmietol cenu prevziať, s ním organizácia prerušila všetky aktivity a zo súťaže ho vyradila. „Vzhľadom na jeho konanie a následné vyhlásenie, v ktorom tvrdil, že nás chcel úmyselne oklamať, sa domnievame, že viac nie sme schopní viesť zmysluplný a konštruktívny dialóg,“ dodal hovorca.