Instagram prichádza so zásadnou novinkou pre všetkých. Zjednoduší nám život

OK

OK

Instagram prichádza s novinkou. Po rokoch prejde výraznou aktualizáciou funkcia „link v bio“ na pridávanie hypertextových odkazov. Používatelia tak po novom budú môcť pridávať až päť odkazov do popisu profilu súčasne, informuje portál The Verge.

Doposiaľ táto funkcia umožňovala pridať iba jeden odkaz. Po jej aktualizácii a zmene volali používatelia dlhé roky. Generálny riaditeľ spoločnosti Meta Mark Zuckerberg novinku označil za „pravdepodobne jednu z najžiadanejších funkcií, ktoré sme mali.“

Na rozdiel od Facebooku Instagram neumožňuje pridanie odkazu priamo do popisu príspevkov. Pred časom nastala zmena v pridávaní odkazov do 24-hodinových instagramových príbehov, a to prostredníctvom nálepky. Dlhodobé ukladanie viacerých odkazov však spôsobovalo problémy tvorcom a firmám, ktoré svoju prácu na tejto platforme prezentujú.

Ani táto funkcia zatiaľ nie je dokonalá. Bezprostredne po návšteve profilu sa používateľom zobrazí iba prvý odkaz. Na to, aby sa dostali aj k ostatným, sa musia preklikať cez tlačidlo „viac“.

Zdroj: Refresher

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.