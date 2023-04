Dnes oslavujeme 53. Deň zeme. Dôvodom jeho vzniku bola obrovská ekologická katastrofa

OK

Každoročne sa 22. apríla oslavuje Deň zeme. Dnes má tento sviatok 53 rokov. Prečo vznikol a čo by si mal dnes urobiť?

Deň zeme vznikol pred 53. rokmi. Idea jedného dňa v kalendári, počas ktorého budú ľudia venovať viac pozornosti ochrane životného prostredia, vznikla v roku 1969. Dôvodom bol únik obrovskej ropnej škvrny do oceánu pri pobreží Kalifornie.

Veľkosť ropnej škvrny, ktorá vznikla v roku 1969 pri pobreží Kalifornie. Zdroj: NOAA

Environmentálny aktivista a senátor Gaylord Nelson bol ničením životného prostredia znepokojený. Práve z jeho iniciatívy sa začalo formovať celonárodné hnutie študentov za ochranu životného prostredia. Nelsonovým cieľom bolo zvýšenie povedomia o environmentálnych hrozbách, a tak vyzýval študentov, aby vypracovávali projekty alebo organizovali podujatia zamerané na ochranu životného prostredia.

Prvé masové pripomenutie Dňa zeme sa uskutočnilo v roku 1970 a zorganizovali ho študenti Stanfordovej univerzity v Kalifornii. Rok nato si tento deň začala pripomínať aj Organizácia Spojených národov, no až do roku 1990 venovali Dňu zeme pozornosť iba v USA. Tento rok bol však prelomový a povedomie o ochrane životného prostredia sa šírilo naprieč svetom.

Invest in our planet

Každoročne sa Deň zeme nesie v znamení nejakého motta. Tento rok je témou investovanie do našej planéty. To, ako to urobíš, je už na tebe.

V súčasnosti sa približne miliarda ľudí vo viac ako 190 krajinách zapája 22. apríla do rozličných aktivít zameraných na zvýšenie povedomia o klimatickej kríze a snaží sa dávať podnety zamerané na zmenu správania v záujme ochrany prírody.

