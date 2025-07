Úrady práce v SR vyplatia rodičom prvákov jednorazový zvýšený prídavok na dieťa 170 eur bez nutnosti podania žiadosti.

➔ Úrady práce aj tento rok vyplatia rodičom prvákov jednorazový zvýšený prídavok na dieťa vo výške 170 eur.

➔ Túto sumu dostanú v októbri, a to bez potreby podania akejkoľvek žiadosti.

➔ Minister práce Erik Tomáš uviedol, že tento príspevok podporí rodiny prvákov sumou približne šesť miliónov eur.

Citát: „Nástup do školy je mimoriadnou udalosťou pre každé dieťa a jeho rodinu. So začiatkom novej životnej kapitoly sú spojené aj nemalé výdavky,“ vyjadril sa minister Erik Tomáš.

Kontext: Tento príspevok dostávajú rodičia detí, ktoré nastúpili do prvého ročníka základnej školy od roku 2019. Je to jednorazová dotácia určená na pokrytie výdavkov spojených so začiatkom školského roka a plnením školských povinností. ÚPSVaR od vzniku tejto iniciatívy podporilo už 335.000 prvákov sumou 35,5 milióna eur. Ak rodičia nepoberajú prídavok na Slovensku, môžu si ho uplatniť podaním žiadosti v inom členskom štáte EÚ prostredníctvom formulára, ktorý nájdu na webstránke úradov práce.