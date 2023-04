Meteorológovia varujú: Jav El Niño môže prísť už tento rok a Zem otepliť o viac než 1,5 °C. Ako sa prejaví a na čo sa pripraviť?

Slovník: Toto si prečítaj prv, než sa ponoríš do textu.



NOAA - Národný úrad pre oceán a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration)

ENSO - opakujúci sa klimatický jav, prejavuje sa zmenami teplôt vody v strednej a východnej časti tropického Tichého oceánu.

El Niño - opakujúca sa odchýlka v systéme morského prúdenia, ktorá spôsobuje oteplenie povrchu oceánu

La Niña - opakujúca sa odchýlka v systéme morského prúdenia, ktorá spôsobuje ochladenie povrchu oceánu





ENSO je jedným z najdôležitejších klimatických javov na zemi. Dokáže meniť globálnu cirkuláciu atmosféry, ktorá ovplyvňuje teplotu a zrážky na celom svete, píše Severe Weather Europe. Jeho príchod vedia meteorológovia vopred predpovedať a stalo sa tak aj tento rok, keď vydali britskí meteorológovia varovanie pred príchodom El Niña a s ním spojenými extrémnymi horúčavami.

Naposledy sme ničivé účinky El Niña videli v Austrálii v roku 2016, keď za sebou výrazne horúce počasie zanechalo zdevastované celé ekosystémy. Oteplenie má byť tento rok údajne ešte výraznejšie a možno sa stane aj najteplejším v histórii meraní.

„El Niño sa vždy spájalo s celosvetovými teplotnými rekordmi. Či sa tak stane aj v roku 2023 alebo 2024, zatiaľ nie je stopercentné, ale myslím si, že skôr áno ako nie,“ uviedol Carlo Buontempo, riaditeľ Služby pre zmeny klímy Programu Copernicus Európskej únie.

Nasledujúci obrázok z NOAA ukazuje typickú cirkuláciu počas El Niño.

Prúdenie El Niño. Zdroj: NOAA Climate.gov

Situáciu zhoršujú aj fosílne palivá

Podľa Buontempa za prichádzajúce horúčavy môže nie len El Niño, ale aj klimatická zmena. Čaká nás podľa neho niekoľko vĺn horúčav aj rozsiahle lesné požiare.

„Ak sa El Niño skutočne rozvinie, je tu veľká šanca, že rok 2023 bude ešte teplejší než rok 2016. Treba brať do úvahy, že svet sa stále otepľuje aj preto, že ľudstvo pokračuje v spaľovaní fosílnych palív,“ upozornil klimatológ Friederike Otto z Imperial College London.

Skleníkové plyny vypúšťané ľudskou činnosťou doteraz zvýšili priemernú globálnu teplotu na Zemi približne o 1,2 °C. To viedlo ku katastrofám po celom svete, od horúčav v USA a Európe až po ničivé záplavy v Pakistane a Nigérii.

Pri pohľade na predpovede týkajúce sa oceánov je viditeľné, že sa v celom tropickom Tichomorí rozšíri silný jav El Niño.

Zdroj: EXMWF

Treba sa pripraviť

„Je veľmi pravdepodobné, že ďalšie veľké El Niňo by nás mohlo dostať nad 1,5 °C,“ povedal pre The Guardian profesor Adam Scaife, vedúci oddelenia dlhodobých predpovedí na britskom meteorologickom úrade. Podľa neho je pravdepodobnosť, že v nasledujúcich piatich rokoch teplota stúpne o 1,5 °C, približne 50:50.

Pri striedaní horúcich a chladnejších cyklov je dôležité byť viac pripravený a dokázať sa postarať o dostatok záchranných služieb, ale aj o to, aké plodiny je vhodné v danej dobe pestovať.

Pozitívnou správou ale zostáva, že El Niňo okrem starostí prinesie aj jednu radosť týkajúcu sa pobrežia USA. Pre svoje pôsobenie tam dorazí menej tropických búrok a hurikánov. Je to preto, že počas hurikánovej sezóny El Niňo je Mexický záliv, Karibik a väčšina tropického Atlantiku suchšia ako zvyčajne.

Na pozore by v ďalšom roku mali byť krajiny v Západnom Pacifiku, Juhovýchodnej Ázie a severovýchodná Austrália, no účinky sa ukážu aj v stredných zemepisných šírkach severnej pologule. To ale nemusí znamenať, že zmenu pocítime aj my.

„Dôsledky v Európe sú zadefinované ako neurčité. Nedá sa jednoznačne povedať, že v dôsledku teplej fázy El Niño bude v Európe také alebo onaké počasie. Nedá sa teda tvrdiť, že tento rok bude teplejšie počasie. Doteraz tu bola fáza La Niña, to je studená fáza a napriek tomu bolo v roku 2022 teplé počasie,” hovorí pre TV Markíza meteorológ zo SHMÚ Pavel Faško.

