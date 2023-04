Superlacný módny reťazec otvára ďalšiu pobočku na Slovensku. Predáva najpopulárnejšie značky s 80 % zľavami.

OK

V Bratislave už čoskoro otvorí brány novej predajne známy módny reťazec HalfPrice. Ten je známy ponukou populárnych módnych značiek za nízke ceny, informuje portál Mediaklik.

Okrem oblečenia bude v prevádzke ponúkať aj obuv, kozmetiku či domáce a športové potreby. HalfPrice ponúka spotrebiteľom značkové produkty za nízke ceny pre svoj unikátny koncept s názvom off-price. „Špecializujeme sa na vysoko kvalitné značkové veci, ktoré korešpondujú s najnovšími trendmi. A to všetko až o 80 percent lacnejšie,“ priblížila pre Mediaklik viceprezidentka obchodného oddelenia spoločnosti.

Rýchlo expanduje do viacerých lokalít

HalfPrice otvoril svoju prvú prevádzku ešte minulý rok v Nitre, neskôr však pribudli predajne v Žiline a vo Zvolene. S otvorením novej časti nákupného centra Eurovea sa obchodníci rozhodli rozšíriť sieť svojich predajní aj do hlavného mesta.

Spoločnosť patrí do skupiny CCC. V Európe sa prvé predajne objavili ešte len v roku 2021, no už dnes je ich viac ako 80. Pomocou konceptu off-price prináša do prevádzok produkty od viac ako tisíc značiek z celého sveta, ktoré ponúkajú v limitovanom počte za výrazne nižšie ceny.

V Bratislave otvoria najväčšiu slovenskú predajňu HalfPrice už o mesiac, teda 25. mája.

Ilustračná fotografia. Zdroj: HalfPrice

