Na Slovensko prichádza veľká zmena pri platbách kartami. Výrazne ti uľahčí online nakupovanie.

Spoločnosť Mastercard spúšťa na Slovensku novú službu Click to Pay, ktorá zjednodušuje proces platenia v internetových obchodoch. Zákazník už nebude musieť v platobnej bráne zadávať údaje zo svojej platobnej karty. Kliknutím na ikonu Click to Pay u zúčastnených obchodníkov sa na spracovanie platby použije tokenizovaná karta, informovala v utorok spoločnosť.

„Na Slovensku už prakticky nenájdete ľudí, ktorí by nemali skúsenosť s nakupovaním na internete. A v posledných rokoch významne rastie aj podiel tých, ktorí za tovar a služby v e-shopoch platia kartou. Aj preto sa snažíme, aby bolo platenie čo možno najjednoduchšie a súčasne maximálne zabezpečené,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku Michal Čarný.

V zahraničí sa teší veľkej obľube

Služba Click to Pay nie je viazaná na konkrétnu značku zariadenia alebo operačný systém. Riešenie je možné využívať na akomkoľvek mobilnom telefóne, tablete alebo počítači. Služba bude uľahčená tým, že vydávajúce banky navrhnú svojim klientom, aby v niekoľkých jednoduchých krokoch zaregistrovali svoje karty do služby Click to Pay priamo v bankovej aplikácii. Spotrebitelia budú môcť aj naďalej zaregistrovať svoje karty pri prvom platení prostredníctvom služby Click to Pay alebo manuálnou registráciou priamo do služby mimo procesu platenia.

Karta sa automaticky tokenizuje, to znamená, že sa vytvorí jej šifrovaná digitálna verzia určená výhradne pre Click to Pay. Pri platbe si zákazník zvolí platbu pomocou ponúknutej uloženej karty. Pre väčšiu prehľadnosť služba ponúkne aj obrázok danej karty poskytnutý bankou, ktorá ju vydala. Používateľa nová služba rozpozná podľa zariadenia používaného na online nákup. Vďaka tomu úplne odpadá nutnosť zadávať číslo karty či ďalšie údaje. Toto riešenie využíva niekoľko úrovní zabezpečenia, ako je tokenizácia a overovanie pomocou behaviorálnej biometrie, čím sa eliminuje riziko podvodu.

Služba bola spustená v októbri 2019 najprv v Spojených štátoch, kde sú už do celého systému zahrnuté alebo predbežne vložené desiatky miliónov platobných kariet a Click to Pay je k dispozícii desiatkam tisícov obchodníkov. V susednom Česku využívajú toto riešenie od minulej jesene vo viac ako 9000 e-shopoch. Držiteľom platobných kariet v Slovenskej republike bude služba k dispozícii v priebehu roka 2023.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Pexels/Pixabay

