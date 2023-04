Na strednom Slovensku pribudne 500 pracovných miest. Prichádza k nám veľká zahraničná firma

OK

Do štátom pripravovaného priemyselného parku v Rimavskej Sobote by mal prísť nemecký investor pôsobiaci v oblasti elektrotechniky. Spoločnosť Winkelmann tam plánuje vytvoriť vyše 480 pracovných miest, potvrdil primátor mesta Jozef Šimko.

„S firmou sme v kontakte niekoľko mesiacov, naposledy sme rokovali v januári. Malo by ísť o vytvorenie 480 až 500 pracovných miest,“ uviedol Šimko. Ako dodal, v najbližších dňoch by zástupcovia firmy mali spoločne s vládnymi predstaviteľmi v Rimavskej Sobote podpísať memorandum o spolupráci.

Priemyselný park zaujal v minulosti viacerých investorov

Zatiaľ nie je isté, či dôjde k dohode medzi štátom a zahraničným investorom, podľa portálu MY Novohrad to je však pravdepodobné. Potenciálny investor z oblasti výroby tepelných čerpadiel by tak po dohode s Ministerstvom hospodárstva SR mohol vytvoriť takmer 500 nových pracovných pozícií pre miestnych.

V minulosti sa o priemyselný park zaujímali už dvaja iní zahraniční investori z Nemecka. Aj napriek pozitívnym vyhliadkam však obaja odstúpili od dohody. Prvý z nich, spoločnosť Draxlmaier, dokonca v roku 2006 nakúpil pozemky. Nakoniec sa však rozhodol pre inú lokalitu a zamieril do Rumunska.

Strategický priemyselný park v Rimavskej Sobote má vzniknúť v severnej časti v blízkosti križovatky ciest I/16 a I/72 na ploche viac ako 84 hektárov. Celkové náklady na prípravu technickej infraštruktúry štát odhaduje na takmer desať miliónov eur bez DPH.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Adrian Sulyok

