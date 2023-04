Slovenskí hokejisti do 18 rokov si zahrajú zápas o bronzovú medailu. Cestu do finále MS im prekazili hráči USA debaklom 7 : 1

Pre Slovensko to aj napriek prehre znamená výrazný posun vpred. Do semifinále sa totiž dostali naposledy pred 20 rokmi.

Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku v semifinále proti výberu z USA vysoko 7 : 1. Pre Slovensko to znamená, že si v nasledujúcom zápase zahrajú o tretie, teda bronzové miesto. Ich súperom bude porazený z druhej semifinálovej dvojice Švédsko - Kanada (začiatok zápasu je naplánovaný na 19:00).



Hoci Slovensko prehralo, pre hokejistov aj trénerov je táto méta významná. Reprezentácia do 18 rokov sa do semifinále prebojovala prvýkrát po 20 rokoch. Stalo sa tak po tom, čo vo štvrtok prekvapivo porazili Fínov 3 : 2.



Najproduktívnejší hráč za Slovensko a celkovo 4. najproduktívnejší z celého turnaja je 17-ročný Dalibor Dvorský, veľká draftová nádej slovenského hokeja. V doterajšom priebehu turnaja dokázal nazbierať 12 bodov za 7 gólov a 5 asistencií.



Slovensko v semifinálovom zápase nestačilo na lepšie USA už od začiatku stretnutia. Po prvej tretine prehrávali hráči trénera Tartaľa už 0 : 3. Po druhej tretine to bolo 5 : 1, pričom jediný gól strelil práve Dalibor Dvorský.

