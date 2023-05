Tu si vieš overiť, či nemáš chybný cestovný pas. Tisícky Slovákov si aktuálne musia skontrolovať, či sa problémy týkajú aj ich

OK

OK

Polícia identifikovala približne 30 000 nefunkčných cestovných dokladov, ktoré v minulosti vydala slovenským občanom. Ministerstvo vnútra preto na svojom webe sprístupnilo overovací formulár, v ktorom vieš zistiť, či si aj ty držiteľom pasu s odchýlkou zápisu údajov v čipe.



„Držiteľmi takýchto pasov môžu byť osoby, ktoré o pas požiadali medzi 11. novembrom 2022 a 30. januárom 2023,“ upozornil rezort na odchýlku. „Tá spôsobuje, že niektoré automatizované hraničné prechodové terminály nedokážu načítať údaje z cestovného pasu a cestujúci musí absolvovať štandardný proces vybavenia. Aj pasy s odchýlkou zápisu v čipe sú platné a umožňujú prekračovanie hraníc,“ konštatuje ministerstvo.

Ak na webe ministerstva zistíš, že si držiteľom cestovného pasu, ktorý nefunguje správne, je potrebné počkať na SMS alebo e-mailovú správu od polície. Štátne úrady budú kontaktovať každého, koho sa problém týka, aby mu cestovné doklady následne bezplatne vymenili na akomkoľvek oddelení dokladov po celom Slovensku.

Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

V zahraničí o chybných pasoch vedia

Cestujúcim sa pri prekračovaní hraníc mohlo stať, že ich colníci nevedeli skontrolovať v digitálnom systéme, a tak musela kontrola prebehnúť fyzicky. Ministerstvo však už pred mesiacom, keď na problém prvýkrát upozornili ľudia na sociálnych sieťach, oznámilo, že kontaktovalo zahraničných partnerov a na prípadné chybné pasy ich upozornilo.

Do povedomia verejnosti sa existencia chybných pasov dostala začiatkom apríla, keď svoj zážitok z dovolenky zverejnila známa slovenská speváčka Daniela Nízlová. Aj ona si nový pas vybavila koncom minulého roka, a tak si ju cestou do Dubaja odchytili colníci a museli ju vziať na dodatočnú kontrolu, pretože platnosť jej pasu nevedeli overiť v systéme.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar, TASR/Svätopluk Písecký

Nezabudni si vymeniť ružový vodičák

Tento rok si však tisícky Slovákov nebudú musieť vymeniť iba chybné cestovné pasy. Polícia už pred pár mesiacmi spustila kampaň, ktorou ľudí upozorňuje na nutnosť vymeniť si staré ružové vodičské preukazy za nové.

Ružové vodičáky sa na Slovensku vydávali od roku 1993 až do apríla roku 2004, pričom úrady celkovo vydali až 380-tisíc kusov týchto dokumentov. Po novom však ružové vodičáky budú platiť iba do konca roka 2023, a tak je potrebné vymeniť si ich v najbližších mesiacoch, inak sa vodiči môžu dostať do problémov napríklad pri policajnej kontrole.

O výmenu môžu súčasní majitelia ružových vodičských preukazov požiadať už v tejto chvíli na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Za žiadosť o výmenu dokladu do 30 dní zaplatíš podľa platného cenníka 6,5 eura.



„Žiadateľ je povinný predložiť vodičský preukaz, o ktorého výmenu žiada,“ upozorňuje polícia. Starý vodičský preukaz si však nemôžeš nechať na pamiatku, ale je potrebné ho vrátiť na pracovisku Policajného zboru, na ktorom občan požiadal o nový vodičák. Urobiť to musíš najneskôr v čase vydania nového vodičského preukazu.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.