Nové hrozivé detaily z obžaloby Dědečka. Popíjal viackrát počas dňa, z tunela sa rútil 143 km/h a alkohol núkal aj fotografovi

OK

OK

Denník Hospodárske noviny publikoval detaily z obžaloby Dušana Dědečka, ktorý minulý rok v opitosti spôsobil tragickú nehodu na zastávke Zochova v Bratislave. Opitý Dědeček na zastávke zabil 5 ľudí čakajúcich na autobus. Pred súd sa postaví už v júni.

Prokurátor Juraj Chylo v obžalobe uvádza, že Dědeček šiel pri výjazde z tunela na Staromestskej ulici rýchlosťou 143 kilometrov za hodinu a v čase, keď vrazil do prvej obete, ručička tachometra ukazovala 107 km/h. Skutočnosti vyplývajú z doposiaľ nepublikovaného posudku znalca Tomáša Korbeľa.

Dušan Dědeček. Zdroj: TASR/Dano Veselský



Obžaloba opisuje, čo sa dialo v momente, keď opitý vodič vrazil do ľudí na zastávke. Jedna z obetí po náraze prepadla cez rozbité čelné sklo až do interiéru auta, vozidlo pri náraze odhodilo do veľkej vzdialenosti aj ďalšie štyri obete. Dvoch ľudí navyše vozidlo zachytilo svojimi bočnými časťami. Odtrhnuté časti vozidla zasiahli ďalších dvoch ľudí na zastávke.

Dědeček vo svojej výpovedi uviedol, že za tunelom si pamätá už len tmu. Na autobusovej zastávke vraj na poslednú chvíľu zbadal autobus, ktorému sa chcel vyhnúť, preto podľa vlastných slov urobil manéver nežiaducim smerom a havaroval.

Pil už v práci a ponúkal aj iných

Súčasťou obžaloby je aj výpoveď fotografa, ktorý spolu s Dědečkom v osudnú nedeľu pracoval na fotení v sídle Deaflympijského výboru. Podľa jeho výpovede Dědeček pôsobil normálnym dojmom, no zdalo sa mu, že je v náladičke. Fotograf si všimol dva poháre a fľašu alkoholu na stole, pričom priznal, že alkohol ponúkali aj jemu.

O fľaši na stole fotograf zistil, že ide o hruškovicu, pretože mu Dědeček chcel jednu venovať. Šéfa výboru sa fotograf podľa výpovede spýtal, ako plánuje ísť domov, na čo dostal odpoveď, že ho odvezie kamarát.

Dědeček mal po nehode v krvi až 2,07 promile, ale aj zostatkové množstvo liekov. Zarážajúci je fakt, že Dědeček podľa obžaloby popíjal počas celého dňa, nielen v priestoroch Deaflympijského výboru, ale aj neskôr na návšteve u svojho syna.

Prokurátor zdôrazňuje aj fakt, že obžalovaný sa za 11 rokov dopustil 16 dopravných priestupkov. Ani jeden z nich však nemal spojitosť s alkoholom či s užitím inej návykovej látky. Pri každom z priestupkov obžalovaný podstúpil aj dychové skúšky, ktoré vo všetkých prípadoch dopadli negatívne.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.