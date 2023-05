Na 20-tisícročnom prívesku našli DNA pravekej ženy. Prepíše nový objav históriu?

Skupina vedcov extrahovala vzorku ľudskej DNA nájdenú v asi 20 000 rokov starom kostenom šperku. Prívesok z jelenieho zubu bol objavený v Denisovej jaskyni v Rusku, ktorá už dlhodobo priťahuje pozornosť archeológov.

Tím výskumníkov z nemeckého Inštitútu Maxa Plancka pre evolučnú antropológiu použil novú metódu na získanie DNA zachytenej v prívesku a genetický materiál analyzoval, aby získal informácie o jeho predpokladanom majiteľovi. Prívesok má 19 000 až 25 000 rokov.

The pierced deer tooth discovered from Denisova Cave before DNA extraction.



Photo credit: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology https://t.co/5TBA6pFdMl pic.twitter.com/czABWWBKut