Vlčan nechce vrátiť 1,4 milióna z dotácie pre svoju firmu. Prezidentka prezradila, kedy rozhodne o úradníckej vláde

Dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan vo štvrtok oznámil, že sa rozhodol odísť z funkcie pre kauzu rodinnej spoločnosti, ktorá dostala od Ministerstva životného prostredia SR nenávratný príspevok vo výške približne 1,4 milióna eur. Peniaze vrátiť neplánuje.

„Napriek tomu, že nevidím tak zo strany danej spoločnosti, ako ani zo svojej strany porušenie zákona, ani akékoľvek porušenie etických princípov, nechcem zotrvávať vo funkcii,“ povedal Vlčan na tlačovej konferencii.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová oznámi ďalší postup po doručení žiadosti povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana o odobratie poverenia začiatkom budúceho týždňa.

Šéf envirorezortu Budaj: Podmienky splnila iba jedna firma

Dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan by mal v súvislosti s medializovanou kauzou odstúpiť od projektu a neprevziať financie zo štátnej dotácie. Očakáva to dočasne poverený šéf envirorezortu Ján Budaj. Tvrdí, že zo strany ministerstva životného prostredia nedošlo k pochybeniu pri vyhodnocovaní projektov. Neeviduje ani žiaden lobing zo strany Vlčana v súvislosti so získaním dotácie.

„Nikdy by som sa ako člen vlády nepokúšal podnikať s peniazmi, o ktorých rozhoduje štát. Myslím si, že to je rizikové,“ uviedol Budaj. Poznamenal, že by možno bolo dobré zvážiť prípadné legislatívne zmeny týkajúce sa konfliktu záujmov.



Budaj tvrdí, že všetky podmienky v súvislosti s dotknutou dotáciou splnila iba jedna firma a druhá nezískala potrebný počet bodov. Poukázal pritom na jednotlivé kritériá vyhodnocovania projektov aj na úradnícky postup. „Podľa súčasnej miery preskúmania ešte neviem povedať, či došlo k pochybeniu,“ uviedol. Deklaroval, že využije všetky možnosti preverenia a bude čo najrýchlejšie konať.

Líder OĽaNO Igor Matovič očakáva od Vlčana, ako aj od dočasne povereného ministra životného prostredia Jána Budaja podrobné vysvetlenie prípadu.

Šéfka Za ľudí Veronika Remišová žiada vrátenie dotácie. „Kolega Vlčan oznámil odchod z funkcie po tom, ako sa prevalila kauza s dotáciou pre jeho firmu. Pán kolega, nie odchod z funkcie, ale vzdanie sa nároku na dotáciu je riešením a signálom pre ľudí, že to s dôveryhodným vládnutím myslíte vážne,“ odkázala Vlčanovi na sociálnej sieti Remišová.

Opozičný Hlas-SD vyzval prezidentku na vymenovanie úradníckej vlády.

Heger: Neviem si predstaviť úradnícku vládu

Dočasne poverený premiér Eduard Heger si nevie predstaviť úradnícku vládu. Chce priviesť krajinu k predčasným voľbám ako premiér. Vo štvrtok to uviedol v mimoriadnom príhovore v RTVS.



Priblížil, že pôjde do rokovaní s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou s postojom, že chce krajinu stabilne priviesť k predčasným voľbám ako premiér. „Budem rešpektovať, ak bude mať na vec iný názor a rozhodne sa inak,“ podotkol. Priznal však, že Slovensko je v chaose a vo vážnej kríze.



Nevie si však predstaviť, že by teraz nastúpila úradnícka vláda. Tvrdí, že na miesto ich ministrov by nastúpili ľudia, ktorí by možno mali dobré úmysly, ale nemajú skúsenosti. Ohrozili by podľa neho aktuálnu stabilitu, ktorú sa im podarilo udržať.

