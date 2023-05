Všetkých obyvateľov obce musia okamžite vysťahovať. Evakuáciu dediny vo Švajčiarsku zapríčinil netradičný jav.

OK

OK

Zatiaľ je otázne či sa do svojich domov ešte vrátia.

Švajčiarsku obec Brienz neďaleko hlavného mesta Bern ohrozuje jav s veľmi malým výskytom. Pred masívnym zosuvom skál už obyvateľov varovali geológovia. Ľudia, ktorí pod skalami žijú, musia do piatku opustiť svoje domovy, informuje BBC.

Domov sa už môžno nikdy nevrátia

Geológovia upozornili, že do roku 2023 sa skalná masa nad Brienzom zosúvala rýchlosťou 32 metrov za rok. Úrady preto nariadili zostávajúcim 70 obyvateľom obce evakuáciu, ktorú síce pôvodne predpokladali na koniec leta, no po vyhodnotení najnovšej situácie vyhlásili príkaz na vysťahovanie v utorok. Zatiaľ je otázne či sa do svojich domov ešte vrátia.

Do dediny nesmie vstúpiť nik, kto tam nemá trvalý pobyt. Samotní dedinčania musia svoje príbytky opustiť najneskôr do piatku 12. mája. Ubytovať sa dočasne môžu v okolitých obciach či v blízkom lyžiarskom stredisku Lenzerheide.

Oblasť na západe Švajčiarska, je už dlhší čas označovaná z geologického hľadiska za „rizikovú.“ Samotná dedina je postavená na nestabilnom podloží a postupne sa zosúva smerom do údolia, čo spôsobilo, že kostolná veža sa začala nakláňať a v stenách viacerých budov sa objavili praskliny.



Očakáva sa, že skala by sa mala do údolia zrútiť v priebehu nasledujúcich 7 až 24 dní. Odborníci nateraz nevedia odhadnúť, či sa bude zosúvať pomaly a dedine sa vyhne, alebo sa zrúti náhle a Brienz kompletne zničí.

Podľa odborníkov ide o nezvratný proces, ktorý je dôsledkom globálneho otepľovanie. Švajčiarsky permafrost sa rýchlo topí, čo má za následok nestabilitu skalných masívov.

Obyvatelia obce Brienz sa musia evakuovať pre hroziaci pád skaly. Zdroj: TASR/AP

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.