Zlá správa pre majiteľov hodiniek Apple Watch. Už na konci mája z nich zmizne obľúbená aplikácia Slovákov.

Populárna aplikácia Messenger od firmy Meta zmizne do konca mája z hodiniek Apple Watch. Ich používatelia budú od 1. júna síce naďalej vidieť prichádzajúce správy, nebudú však na ne môcť priamo odpovedať. Aplikáciu Messenger predstavil Facebook na Apple Watch v roku 2015.

V ostatných rokoch sa čoraz viac chatovacích aplikácií začalo vyhýbať verziám pre hodinky, pričom Slack, Twitter, Uber aj Instagram vyžadujú, aby ich používatelia mali prístup k svojim telefónom.

Meta podľa portálu Gizmodo nevysvetlila, prečo aplikáciu Messenger odstraňuje, ale ani to, či sa zmena bude vzťahovať aj na smart hodinky s Androidom.

Zmena prichádza po tom, čo Meta oznámila ambíciu vytvoriť verziu aplikácie Whatsapp kompatibilnú s inteligentnými hodinkami. Táto verzia umožní používateľom nielen kontrolovať svoje správy na hodinkách, ale bude disponovať aj end-to-end šifrovaním, ktorým je Whatsapp známy.

Facebook Messenger Apple Watch App to Be Discontinued By End of May, Says Meta https://t.co/S1oaXzGxHa by @waxeditorial pic.twitter.com/KVrNNo0M0o