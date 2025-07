Poľsko šokoval prípad školáka, ktorý v rámci internetovej výzvy prehltol niekoľko drobných petárd.

Poľskí lekári riešia mimoriadne nebezpečný prípad. Len 11-ročný chlapec z mesta Gorzów Wielkopolski skončil v nemocnici po tom, ako prehltol malé petardy. K činu ho podľa vlastných slov nahovorili kamaráti v rámci internetovej výzvy, informuje Polsat News.

Zdôveril sa matke, ktorá ihneď zavolala do nemocnice. „Ak by mi to nepovedal, mohol zaspať a už sa nikdy neprebudiť,“ opísala situáciu matka. Lekári sa po vyšetrení rozhodli, že operácia zatiaľ nebude potrebná. Jedna z petárd už prešla tráviacim traktom, ďalšie zostali v jeho tele. Chlapec je momentálne stabilizovaný.

Keďže je predaj pyrotechniky v Poľsku povolený len dospelým, prípad už riešia aj polícia. Otázkou zostáva, ako sa k nim dieťa vôbec dostalo. Forenzná psychologička Ewa Poleszuková upozornila, že rodičia by mali dôkladnejšie sledovať svoje deti a kontrolovať, čo pozerajú na internete.

