György Gyimesi sa dohodol s SMK, dostal 150. miesto na kandidátke Aliancie.

Platforma SMK, po novom maďarská konzervatívna platforma (MKP), ktorá je súčasťou mimoparlamentnej strany Aliancia, sa dohodla s poslancom NRSR Györgyom Gyimesim na spolupráci v súvislosti s predčasnými parlamentnými voľbami.

Na kandidátnej listine by mal byť na 150. mieste. SMK o tom informovala v sobotu na zasadnutí svojej republikovej rady. „Prišiel som sem kvôli tomu, aby som svoju trojročnú prácu zužitkoval k tomu, aby maďarská národnostná komunita mala po predčasných voľbách od októbra inštitucionálne parlamentné zastúpenie. A nielen vo forme jednotlivcov na kandidátkach, ako to bolo doteraz,“ poznamenal Gyimesi.

Predseda SMK a Aliancie Krisztián Forró v súvislosti s grémiom strany Aliancie poznamenal, že nerozhoduje o kandidátnej listine, len dáva návrh na kandidátnu listinu. Konečné slovo má však republiková rada. „Naším záujmom je, aby sme kandidátnu listinu schválili. Pravdepodobne do 2. júla máme šancu a možnosť odsúhlasiť ju,“ dodal. Pripúšťa možnosť, že by Aliancia napokon do volieb nešla, ak by nemala kandidátnu listinu.



Platforma Most-Híd verejne komunikovala, že ak by bol Gyimesi na kandidátke, nebude súčasťou Aliancie.

