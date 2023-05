Takto slovenskí politici blahoželali ku Dňu matiek: Pellegrini pije mlieko v lone, Tabák pózuje nahá počas tehotenstva

Čo by to bol za Deň matiek, keby si ich neuctili aj naši politici. Ženám, ktoré ich priviedli na svet - a všeobecne všetkým mamám s láskou starajúcim sa o svoje ratolesti poblahoželali aj na sociálnych sieťach.

My sme sa rozhodli vybrať tie najlepšie statusy, ktoré dnes pristáli na stenách najznámejších slovenských politikov. Predseda Hlasu Peter Pellegrini napríklad pridal fotografiu zo svojho detstva, kde ho na rukách bezpečne drží jeho mama. Romana Tabak to zobrala z iného konca a zverejnila svoju vlastnú umeleckú fotografiu urobenú v časoch, keď nosila pod srdcom dieťa. Nicholsonová zase ženy upozornila, aby nechceli byť „Xenami“, ale iba „ženami.“

Nová profilovka aj vďaka za život

Blahoželanie ku Dňu matiek dnes nemohol vynechať ani predseda Oľano, Igor Matovič. Vyzdvihol, že každá žena je najprv dievča, potom krásna slečna až sa z nej nakoniec vykľuje „milujúca manželka s mrňousom.“ Samozrejme, vyzdvihol aj svoj politický boj za „matky bez daní.“

Igor Matovič blahoželal ku Dňu Matiek. Zdroj: Facebook/@Igor Matovič

Matovičov stranícky kolega a bývalý zabávač Jožo Pročko svojej mame dnes okrem krásnych slov venoval aj novú profilovku. Odfotili sa presne tak ako kedysi.

Jožo Pročko a Deň matiek. Zdroj: Facebook/@Jožo Pročko

Bolo by priam nemysliteľné, ak by na matky zabudla Anna Záborská. Emotívny status političky hovorí o tom, že matky sú pri svojich deťoch stále, i keď už nevládzu, podpierajú ich každý deň a za to, by im mali byť vďačné.

Anna Záborská blahoželala dnes ku Dňu Matiek. Zdroj: Facebook/@Anna Záborská

Návraty do detstva, či umelecké fotografie

Na matky sa musí myslieť aj v Republike, čo dokazuje status Milana Uhríka. Ten vyzdvihol fakt, že by sme mali byť našim mamám vďační už len vôbec za to, že tu sme.

Milan Uhrík a Deň Matiek. Zdroj: Facebook/@Milan Uhrík

Dlhým statusom si spomenula aj Romana Tabák. „Sme výnimočné a máme nenahraditeľné poslanie, ale ak sa žena stane matkou, neprestáva byť ženou. Dieťa má život ženy obohatiť, nie jej ho udupávať….Materstvo je ťažké a krásne zároveň. Nezabúdajme na seba,“ poznamenala bývalá tentistka. Okrem vrúcnych slov nezabudla v statuse ako správna politička vyzdvihnúť zákony, za ktoré hlasovala v prospech matiek.

Umelecká fotografia političky ku Dňu žien. Zdroj: Facebook/@Romana Tabak

Svojej matke venoval emotívny status aj predseda Hlasu Peter Pellegrini: „Moja milá mama,

toto sme my pred viac ako 47 rokmi. Chcem, aby si vedela, že si to Ty, kto v mojich očiach hrá hlavnú úlohu. Dala si mi život, a ešte kus svojho života preliala do mňa. Nikdy Ti to nebudem vedieť vynahradiť lepšie, než že sa snažím byť slušný a pracovitý človek. Mám Ťa veľmi rád, vážim si Ťa a budem sa ďalej snažiť byť Ti čo najviac na blízku,“ napísal na Facebook a zabolahoželal aj všetkým ostatným matkám. Na záver pridal fotku, na ktorej ako malý leží v lone a pije mlieko z fľaše.

Malý Peter Pellegrini. Zdroj: Facebook/@Peter Pellegriny

Matka je najsilnejšia akčná hrdinka, silnejšia než Xena

Polankyňa európskeho parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová si zase zaspomínala v statuse ku Dňu Matiek na časy, kedy túžila byť hrdinkou - Xenou.

„Keď som bola mladá, slobodná a bezdetná, mala som veľa plánov a ambícií. Mala som byť niečo ako Xena a zmeniť svet. Písala som patetické básne, zažívala šialenú jazdu na horskej dráhe, raz som lietala hore, raz klesala dole a zúfalo som hľadala nejaký záchytný bod.

Keď som mala 23, narodil sa mi syn. Ten mega-svet sa odrazu scvrkol na celkom malý ostrov, ktorý sme si delili len my dvaja. Našla som svoj záchytný bod a ten veľký chaos vo mne sa zmenil na veľmi jasnú úlohu - byť matkou,“ napísala na Facebook s tým, že hoci si myslela, že rodičovstvo je jednoduchá úloha, mýlila sa.



„(Byť matkou) Nie je o nič ľahšie ako byť Xenou a meniť svet. Učím sa byť matkou už viac ako 23 rokov, vidím všetky tie pokusy-omyly a niekedy by som chcela vrátiť čas a urobiť veci inak. Lebo každá moja chyba ovplyvní životy mojich detí na veľmi dlho. Navždy. To je zodpovednosť, z ktorej sa mi podlamujú kolená,“ dodala s tým, že hoci Xenu nepozná osobne ale len z obrazovky, myslí si, že má vyoperovaný strach. Matka sa však o svoje dieťa báť nikdy neprestane, ale zároveň aj cez strach si dokáže zachovať svoju silu. Preto ženám radí, aby chceli byť matkami a nie Xenou. Na záver pridala fotografiu zo svojou dcérou.





Nicholsonová so svojou dcérou. Zdroj: Facebook/Lucia Ďuriš Nicholsonová

Šimečka bol neposedné dieťa a miloval koložvársku kapustu

Na svoju maminu nezabudol ani Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska. Vo videu, ktoré nahral na Facebook spolu s ňou spomína, že bol neposedné dieťa milujúce koložvársku kapustu.

„Asi nikto ma nepozná tak dobre, ako moja mama Marta. Od malička ma plne podporovala a dala mi nesmierne veľa. Z našej rodiny sa verejne viac hovorí o mužoch - o dedovi disidentovi, otcovi spisovateľovi, mne ako politikovi. My všetci však bytostne dobre vieme, že skutočnou hviezdou našej rodiny je ona,“ napísal v statuse s tým, že obdivuje svoju maminu za jej intelekt, pracovitosť a obetavosť.







Kerka na znak lásky

Na Deň matiek si spomenul aj Branislav Gröhling z SaS. V statuse na Facebooku prezradil, že vždy keď si spomenie na svoje detstvo a mladosť - a vlastne aj ostatné roky, hovorí si, že byť mamou vie byť drina.



„Okrem radosti to obnáša aj veľa obety, únavy, odopierania, ale vždy stojíte pri nás. Staráte sa o nás a podporujete nás ešte aj do dospelosti. Za všetku lásku, obetavosť a nesmiernu trpezlivosť patrí všetkým maminám obrovská vďaka,“ dodal s tým, že má namierené za tou svojou a berie jej kvety s čokoládou. Politik povýšil vyznanie svojej mamine ešte na vyššiu úroveň vytetovaným nápisom na predlaktí: „I❤ m.“

Branislav Gröhling a Deň matiek. Zdroj: Facebook/@Branislav Gröhling - Vzdelanie je budúcnosť krajiny

V neposlednom rade si na maminy spomenul aj Ladislav Kamenický zo SMER-u, ktorý na svoju stenu na Facebooku zavesil fotografiu kvetov okorenenú blahoželaním. Podľa jeho slov je starostlivosť to najdôležitejšie, čo maminy môžu svojim rodinám a spoločnosti dať.

Ladislav Kamenický a Deň matiek. Zdroj: Facebook/@Ladislav Kamenický

