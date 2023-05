Kam zmizol diktátor Lukašenko a žije ešte vôbec? V Moskve nedokázal prejsť ani 300 metrov, odvtedy ho nikto na verejnosti nevidel.

Kam zmizol bieloruský prezident Alexandr Lukašenko? Celý svet ho ešte 9. mája mohol vidieť na oslavách Dňa víťazstva po boku Vladimira Putina v centre Moskvy, no po odchode naspäť do svojej domoviny sa po ňom zľahla zem.

Verejnosť momentálne nevie, kde sa Lukašenko nachádza, a tak v Bielorusku prepukli špekulácie, že je vážne chorý a zdravotný stav sa mu rapídne zhoršil natoľko, že sa ani len nedokáže ukázať na verejnosti.

Bieloruské médiá v posledných dňoch informovali o tom, že Lukašenka museli previezť do nemocnice, kde podstúpil bližšie nešpecifikované vyšetrenia či zákroky. Miestni obyvatelia preto so zvedavosťou čakali, či sa Lukašenko v nedeľu zúčastní na oslavách dňa štátnej vlajky.

Tento sviatok si za posledných 29 rokov svojej vlády nenechal ujsť ani raz, no tentokrát sa na ceremónii po prvýkrát nezúčastnil. Na sociálnych sieťach už dokonca niektorí ľudia začali špekulovať, či Lukašenko vôbec žije a či sa režim náhodou nesnaží skutočnú situáciu ututlať.

Belarus' dictator Lukashenko hasn't been seen since May 9 when he appeared already sickly at the parade in Moscow, and where he skipped the informal breakfast with the other CIS regime leaders.#Belarus pic.twitter.com/l7HPKpUviI — (((Tendar))) (@Tendar) May 14, 2023

V Moskve vyzeral veľmi krehko

Lukašenko sa ako jeden z posledných spojencov ruského režimu 9. mája zúčastnil na vojenskej prehliadke v Moskve. Už v tom čase sa na internete začali šíriť fotografie, na ktorých Lukašenko vyzerá „krehko“, a mnohí pozorovatelia mali pocit, že na tom nie je zdravotne dobre. Na ceremóniu kladenia vencov nedokázal prejsť pešo ani 300 metrov a museli ho odviezť, zatiaľ čo Putin kráčal po boku ruských predstaviteľov.

Z ruských osláv Dňa víťazstva podľa medializovaných informácií Lukašenko odišiel skôr, ako vôbec skončil oficiálny program. Bieloruský prezident sa ešte v rovnaký deň vrátil naspäť do Minska. Napriek tomu, že Lukašenko pricestoval naspäť do krajiny, bieloruská štátna televízia už niekoľko dní neodvysielala žiadne aktuálne zábery prezidenta.

Prezidentská kancelária sa doteraz odmietla vyjadriť k Lukašenkovmu zdravotnému stavu, neposkytla žiadne oficiálne stanovisko a iba ticho mlčí. Na pompéznych oslavách dňa štátneho znaku a vlajky v Minsku musel Lukašenka zastúpiť premiér Roman Golovčenko, pričom prezident oslavujúcemu davu poslal iba list s napísaným prejavom, ktorý prečítal.

Lukashenko missed the ceremony of honoring Belarus state flag, symbol and anthem this morning.



The prime minister said a speech instead of Lukashenko.



Belarus opposition media report that Lukashenko was spotted in a hospital and doctors from Moscow arrived to him. pic.twitter.com/YS9xuUD3Sc — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 14, 2023

Zlyhalo mu zdravie, tvrdí opozícia

Bieloruský exminister kultúry a súčasný opozičný politik Pavel Latuška, žijúci v exile v EÚ, sa v piatok vyjadril, že Lukašenko „je zjavne veľmi vážne chorý“.

„Nedokáže už ani prejsť 100 metrov, nedokáže prednášať prejavy, dokonca ani nedokáže stáť za rečníckym pultom, pretože ho tak zmáha slabosť,“ povedal Latuška. Podľa neho to spôsobuje veľké problémy bieloruskej štátnej televízii, ktorá nevie, aké zábery s prezidentom má vlastne vysielať a ako ich má komentovať.

Na druhej strane, podpredseda výboru Dumy pre záležitosti Spoločenstva nezávislých štátov Konstantin Zatulin vyhlásil, že Lukašenko naozaj ochorel, ale podľa neho nejde o nákazu koronavírusom.

„Napriek tomu, že tento človek ochorel, považoval za svoju povinnosť prísť do Moskvy a potom večer v ten istý deň organizoval podujatia v Minsku. Pravdepodobne si potrebuje trochu oddýchnuť, to je všetko,“ tvrdí Zatulin, ktorý podľa vlastných slov vie, akým ochorením Lukašenko trpí, no diagnózu nechcel špecifikovať.

Some thoughts on #Lukashenko's decease state during the parade in Moscow & flower-laying ceremony in Minsk.

The disease really strucks part of his body. However, this part of his body threatens others more than #Lukashenko himself. pic.twitter.com/MGBdmAp4uv — Pavel Latushka (@PavelLatushka) May 10, 2023

