Zásahy proti migrantom vyvolali hnev a násilie, Trump sa ich snaží potlačiť násilím.

Protesty proti imigračnej politike v Kalifornii eskalujú. Zásahy federálnych agentov a nasadenie Národnej gardy v Los Angeles vyvolali rozsiahle reakcie nielen medzi obyvateľmi, ale aj medzi politickými predstaviteľmi štátu a krajiny.



Americký prezident Donald Trump nariadil vyslanie 2 000 príslušníkov Národnej gardy do Los Angeles, kde v tom čase už druhú noc po sebe pokračovali protesty proti konaniu imigračných úradov. Oznámila to v noci na nedeľu hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.

Kalifornské mesto zažilo v sobotu druhý deň nepokojov, keď sa obyvatelia dostali do stretov s federálnymi agentmi Imigračného a colného úradu (ICE). ICE použil slzotvorný plyn a obušky na rozohnanie davu v štvrti Paramount.



V Los Angeles minulý týždeň v dôsledku operácií ICE zadržali až 118 osôb, vrátane 44 v piatok. Guvernér Kalifornie Gavin Newsom tieto razie odsúdil ako „kruté“. „Prezident Trump podpísal prezidentské memorandum o nasadení 2000 príslušníkov Národnej gardy na riešenie bezprávia, ktoré sa tu rozmohlo,“ povedala hovorkyňa Bieleho domu a kritizovala „bezohľadných“ demokratických lídrov Kalifornie.

„Trumpova vláda má nulovú toleranciu politiky voči trestnej činnosti a násiliu, najmä keď je toto násilie zamerané na príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorí si len plnia svoju prácu,“ pokračovala Leavittová.



Podľa guvernéra Newsoma je tento krok provokatívny a vyostrí napätie. „S mestom a okresom sme v úzkej koordinácii a momentálne nie sú nevyhnutné žiadne ďalšie opatrenia,“ uviedol na sociálnej sieti X.

Protesty vypukli po raziách imigračných agentov

Protesty vypukli deň po tom, čo maskovaní a ozbrojení imigrační agenti vykonali razie vo vybraných pracoviskách v rôznych častiach Los Angeles, čo pritiahlo nahnevané davy. Tamojšia starostka Karen Bassová poznamenala, že niektorí obyvatelia mesta pociťujú po akciách imigračných úradov strach.



„Každý má právo pokojne protestovať, ale vyjadrím sa jasne: násilie a ničenie sú neprijateľné a tí, ktorí sú za to zodpovední, budú potrestaní,“ uviedla na X. Do oblasti mesta Los Angeles v štáte Kalifornia dorazilo v nedeľu prvých približne 300 z avizovaných 2 000 príslušníkov Národnej gardy.

Do Los Angeles nasadia ďalších vojakov

Príslušníkov gardy nasadili s cieľom chrániť federálny majetok a personál. „Ďalšie posily sú na ceste“ oznámilo velenie. Trump nariadil mobilizáciu vojakov aj napriek nesúhlasu demokratického guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma, ktorý varoval, že militarizácia bezpečnostných síl by mohla situáciu len eskalovať.



Národná garda je zvyčajne podriadená príslušnému guvernérovi. Podľa denníka New York Times je to prvýkrát za 60 rokov, čo prezident prevzal velenie Národnej gardy bez súhlasu guvernéra. Naposledy sa tak stalo v roku 1965, keď prezident Lyndon B. Johnson nasadil vojakov na ochranu takmer výlučne černošských protestujúcich v štáte Alabama.



Trumpova vláda nevylúčila, že v prípade potreby by mohli byť mobilizovaní aj príslušníci námornej pechoty umiestnení v Kalifornii. Príslušníkov námornej pechoty by mali do ulíc Los Angeles nasadiť do 48 hodín po ukončení výcviku zameraného na kontrolu davu.

I commend these protests against ICE in Los Angeles.



I DON’T COMMEND THE PEOPLE THROWING ROCKS OR BURNING VEHICLES.



Don’t give them fuel to paint you all as rioters. That’s what Trump wants. pic.twitter.com/P9zXMA2tmH — Brian Krassenstein (@krassenstein) June 9, 2025

Minister obrany Pete Hegseth na platforme X uviedol, že sú v stave vysokej pohotovosti.

Protesty, ktoré v niektorých prípadoch prerástli do násilností, vypukli v oblasti Los Angeles v piatok a boli reakciou na razie pracovníkov ICE zamerané proti nelegálnym migrantom. Biely dom ich označil za „bežné deportačné operácie“.



Trump oznámil, že Národná garda bude nasadená na 60 dní alebo tak dlho, ako to minister obrany uzná za potrebné. Minister obrany môže v prípade potreby nasadiť aj príslušníkov americkej armády „v počte, aký uzná za vhodný“.

Prezident na svojej platforme Truth Social v nedeľu označil guvernéra Newsoma, ktorému skomolil priezvisko na Newscum (scum je v preklade spodina – pozn. red.), a starostku Los Angeles Karen Bassovú, za „neschopných“. „Tieto radikálne ľavicové protesty, často vedené a podnecované platenými problémovými ľuďmi, NEBUDÚ TOLEROVANÉ. Taktiež odteraz NEBUDE POVOLENÉ nosiť rúška na protestoch. Čo títo ľudia skrývajú a prečo?“ napísal Trump.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že vojaci Národnej gardy poslaní do Los Angeles zaistia v tomto meste právo a poriadok. Naznačil tiež, že ponecháva otvorenú možnosť nasadenia vojakov v iných mestách.



„Máte násilných ľudí a my im nedovolíme, aby im to prešlo,“ povedal Trump novinárom o ľuďoch protestujúcich proti raziám, ktoré v Kalifornii vykonávajú federálni imigrační agenti.

„Myslím si, že uvidíte veľmi silné právo a poriadok,“ dodal. Krátko predtým bezpečnostné zložky použili slzotvorný plyn na zatlačenie demonštrantov, ktorí sa zhromaždili pred zadržiavacím centrom v centre Los Angeles, kam dorazili niektorí z prvej skupiny príslušníkov Národnej gardy.



Demokratickí guvernéri štátov USA v nedeľu prezidenta ostro kritizovali a jeho rozhodnutie označili v spoločnom liste za "alarmujúce zneužitie moci".

Slzotvorný plyn aj gumové projektily

Napätie v americkom meste Los Angeles sa v nedeľu vystupňovalo. V reakcii na rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa nasadiť v meste Národnú gardu vyšli do ulíc tisíce protestujúcich.



Miestne bezpečnostné zložky nasadili na kontrolu davu slzotvorný plyn, gumové projektily a zábleskové granáty. Niektorí policajti hliadkovali v uliciach na koňoch, kým iní s výstrojom na potláčanie nepokojov sa zoradili za vojakov Národnej gardy, ktorých nasadili na ochranu federálnych objektov vrátane zadržiavacieho centra, kam v posledných dňoch umiestnili časť zadržaných migrantov. Zrážky sa odohrali počas tretieho dňa demonštrácií proti zákroku Trumpovej vlády proti imigrácii v oblasti Los Angeles.

BREAKING: An enormous peaceful protest has broken out in Los Angeles in defiance of Donald Trump’s ICE raids. This is how it’s done. pic.twitter.com/HQeRwMrlnd — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) June 8, 2025

V Los Angeles preto zaviedli v nedeľu o 20:00 miestneho času nočný zákaz vychádzania. Zákaz vychádzania platí pre oblasti, kde od piatka prebiehajú protesty. Výnimku majú tamojší obyvatelia, akreditovaní novinári, ľudia bez domova a záchranné zložky.



Nedeľňajší príchod príslušníkov Národnej gardy vyvolal u niektorých obyvateľov hnev i obavy. „Prítomnosť členov gardy podnecuje napätie v meste,“ uviedol v liste Trumpovi v nedeľu popoludní kalifornský guvernér Gavin Newsom. Prezidenta v ňom oficiálne požiadal o odvolanie gardy.



Situácia v Kalifornii zostáva napätá. Aktivisti chcú v protestoch pokračovať v sobotu, keď sa Trump plánuje zúčastniť na slávnostnej vojenskej prehliadke.