Na luxusnom BMW letel cez Bratislavu rýchlosťou 125 km/h v úseku, kde je klasická 50. Policajti nechceli veriť vlastným očiam

Vodič BMW si z dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti v meste nerobil ťažkú hlavu. Policajná hliadka namerala cestného piráta na Karloveskej ulici v hlavnom meste, keď poriadne šliapol na plyn a po výpadovke smerom na Botanickú ulicu sa rútil rýchlosťou až 125 km/h.

V tomto úseku je však klasicky povolená maximálna rýchlosť 50 km/h, čo znamená, že ju vodič prekročil až o 75 km/h. Podľa aktuálne platného sadzobníka pokút za takéto prekročenie môže polícia udeliť najvyššiu možnú pokutu až 800 eur.

„Šlápni na to fáro. Touto vetou to mohlo začať, no skončilo to blokovou pokutou,“ konštatuje polícia v statuse s fotografiou cestného piráta.

