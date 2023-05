Muž pri Senci ukazoval z bicykla pohlavný úd maloletým dievčatám, ktoré kráčali oproti nemu. Polícia sa ho teraz snaží vypátrať.

OK

Senecká polícia pátra po mužovi, ktorý sa 8. mája v obci Zálesie obnažoval počas jazdy na bicykli a ukazoval pohlavný úd maloletým dievčatám, ktoré kráčali oproti nemu. Polícia čin klasifikuje ako trestný čin výtržníctva.

„V rámci vyšetrovania sa policajti obracajú so žiadosťou o pomoc aj na verejnosť so žiadosťou o stotožnenie neznámeho muža, na priloženej fotografii. Ten by svojimi informáciami mohol napomôcť pri objasnení uvedeného skutku,“ žiada polícia občanov na Facebooku.

Policajti žiadajú, aby ktokoľvek, kto muža na fotografii pozná, oznámil jeho totožnosť polícii na čísle 158 alebo formou súkromnej správy na facebookovej stránke Polícia SR – Bratislavský kraj.

