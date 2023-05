VIDEO: Ukrajina si natočila, ako dronom zasiahla ruskú vojnovú loď Ivan Churs. Moskva pritom tvrdila, že všetky útoky odrazila

Ukrajinské ministerstvo obrany zverejnilo videozáznam, ktorý zachytáva okamih, keď ruskú vojnovú loď Ivan Churs plaviacu sa v Čiernom mori zasiahol ukrajinský bezpilotný čln. Toto nové video spochybňuje tvrdenie Moskvy zo stredy, keď uviedla, že ukrajinský útok bol zmarený.



Podľa BBC ruské ministerstvo obrany v stredu uviedlo, že na loď Ivan Churs plaviacu sa v Čiernom mori sa pokúsili zaútočiť tri ukrajinské bezpilotné plavidlá.



Rusko tvrdí, že posádke ruskej lode sa útočiace ukrajinské člny podarilo zničiť paľbou zo štandardnej výzbroje. Ubezpečilo tiež, že pri incidente, ktorý sa odohral v stredu skoro ráno, ruská loď nebola poškodená. „Loď Ivan Churs z Čiernomorskej flotily si ďalej plní misiu,“ doplnilo ruské ministerstvo obrany. Zdieľalo aj zábery, ktoré zrejme ukazujú, že jedno z hladinových plavidiel exploduje, keď ho zasiahne streľba z ruskej lode.

Medzičasom americká televízia CNN na základe analýzy videa zverejneného Ukrajinou deklarovala, že záznam pravdepodobne naozaj zachytáva loď Ivan Churs.

Na záberoch však aj vidno, ako sa bezpilotný motorový čln vysokou rýchlosťou približuje k lodi Ivan Churs. Záznam sa preruší, keď sa plavidlo priblíži na vzdialenosť niekoľkých metrov od lode.



Ukrajinské ministerstvo vo svojom vyhlásení na sociálnych sieťach nespresňuje rozsah škôd, ktoré podľa neho ruská vojnová loď pri ukrajinskom útoku utrpela.

New day, new footage of the Russian military wasting British-American 'special ops', this time taking out three unmanned, explosive-laden speedboats targeting the Russian Navy reconnaissance ship, Ivan Churs, in the Black sea, near the Bosphorus Strait. pic.twitter.com/OC4FTgNFjd