Aktivistky ukradli tri malé jahniatka z panstva, ktoré patrí britskému kráľovi Karolovi III. Bojujú proti chovu zvierat na mäso.

Britská polícia zadržala trojicu aktivistiek z organizácie Animal Rising, ktoré z panstva Sandringham patriaceho britskému kráľovi Karolovi III., ukradli tri jahňatá. Svojou akciou chceli jahňatá zachrániť pred bitúnkom a odsúdiť chov zvierat ako potravy pre ľudí.



V tlačovej správe Animal Rising uvádza, že záchranná operácia bola vykonaná v stredu večer a jej aktérky oblečené v ružových tričkách sa po nej vzdali polícii.

Polícia v Norfolku vo svojom vyhlásení potvrdila, že tri ženy dobrovoľne išli na policajnú stanicu Slough neďaleko Windsoru a boli zatknuté pre podozrenie z krádeže. Táto akcia však predstavuje len začiatok série ďalších operácií na záchranu zvierat, ktoré má Animal Rising v úmysle vykonať počas leta s cieľom zvýšiť informovanosť Britov o nutnosti zmeniť svoje stravovanie, upozornila organizácia Animal Rising.

Panstvo Sandringham, pozostávajúce z niekoľko tisíc hektárov lesov, polí a záhrad, patrí kráľovskej rodine už päť generácií a Karol III. ho zdedil po smrti svojej matky kráľovnej Alžbety II.

⚠️ BREAKING!! ⚠️ THREE LAMBS HAVE BEEN RESCUED FROM A ROYAL FARM ON SANDRINGHAM ESTATE!



