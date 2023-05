Vládny úradník v Indii vypustil priehradu, aby v nej našiel mobil. Neuveríš, akú banalitu robil, keď mu do nej spadol.

Indický potravinový inšpektor Rajesh Vishwas nechal vypustiť priehradu Kherkatta vo vnútrozemnom štáte Čatísgarh len preto, aby našiel svoj stratený mobil. Do vodnej nádrže mu spadol, keď si na mieste robil selfie. Kvôli stratenému Samsungu preto nariadil vypustenie miliónov litrov vody, ktorá bola určená farmárom na zavlažovanie tamojších polí.

Ako informuje BBC, odčerpanie miliónov litrov vody z priehrady trvalo tri dni. Keď mobil vládneho úradníka za zhruba 1 200 dolárov konečne našli a vytiahli, bol zvnútra natoľko premočený, že sa im ho už nepodarilo spojazdniť.

Vládny úradník tvrdil, že má v telefóne citlivé vládne údaje a je potrebné ich získať späť. Bol však obvinený zo zneužitia svojej pozície a za trúfalosť a papalášizmus ho napokon suspendovali. Musel tiež preplatiť dovezenie naftového čerpadla zo svojho.

Čerpadlo bežalo počas troch dní vyprázdnilo približne dva milióny litrov vody, ktoré by postačili na zavlažovanie 6 km štvorcových (600 hektárov) poľnohospodárskej pôdy. „Voda je základným zdrojom a nemôže sa s ňou takto plytvať,“ uviedla na margo vypustenia priehrady miestna úradníčka Priyanka Shukla.

