Spoluzakladateľ Pink Floydu vystúpil v Berlíne v nacistickej uniforme. Rieši ho už nemecká polícia.

Bývalý frontman rockovej kapely Pink Floyd a jej spoluzakladateľ Roger Waters vyvolal vlnu kritiky. Počas koncertu v Berlíne 17. mája mal totiž na sebe oblečený čierny kabát s červenou páskou na ruke, ktorý až nápadne pripomínal uniformu, akú nosili dôstojníci nacistickej organizácie SS, informuje BBC.

Na červenej páske mal však namiesto svastiky skrížené kladivá. V rovnakom kostýme vystúpil aj v stredu na koncerte v Prahe. Waters mal na svojich koncertoch aj nafukovacie prasiatko označené Dávidovou hviezdou.

Aktuálne ho už za kontroverznú uniformu vyšetruje nemecká polícia, a to vo veci podozrenia z podnecovania nenávisti. Britský hudobník svojím kostýmom podľa mnohých zneuctil pamiatku miliónov Židov, ktorí zomreli v koncentračných táboroch počas druhej svetovej vojny.

„Dobré ráno všetkým okrem Rogera Watersa, ktorý zneuctil pamiatku Anny Farnkovej a šiestich miliónov Židov, ktorých zavraždili počas holokaustu,“ reagoval oficiálny profil izraelského ministerstva zahraničia na Twitteri.

ROGER WATERS NAZI CONCERT CLIP (30 sec)



This is Roger Waters. He dresses as a Nazi in an SS coat, while at a concert in … Berlin! He displays a large inflatible pig with a Magen David (Star of David) on its head.



He proceeded to denigrate Anne Frank.



This is just unhinged Jew… pic.twitter.com/BfLAJ06Ior