Bez testu gramotnosti žiadny parlament. Až 87 % Slovákov chce poslancov poslať na psychotesty, aby preukázali svoje schopnosti

Drvivá väčšina Slovákov si myslí, že v parlamente sedia ľudia, ktorí tam nepatria. Vyplýva to z prieskumu agentúry Mnforce pre denník Plus jeden deň, ktorý informuje, že tomuto tvrdeniu verí až 80 percent respondentov. Výsledky prieskumu ukazujú aj to, že až 73 percent opýtaných Národnej rade nedôveruje.

Voliči si okrem iného myslia, že budúci poslanci by mali po novom absolvovať psychotesty aj testy gramotnosti predtým, ako budú môcť zasadnúť do parlamentných lavíc. S touto myšlienkou súhlasí až 87 percent respondentov.

Prieskum vykonala agentúra Mnforce od 8. do 12. mája na celkovej vzorke 1 000 respondentov.

Parlament. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

