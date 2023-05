VEĽKÁ PREDPOVEĎ: Aké počasie môžeme na Slovensku očakávať v júni?

OK

Od začiatku júna oficiálne začína aj letná sezóna. Po premenlivom počasí v uplynulých týždňoch môžu Slováci očakávať o niečo stabilnejšie teploty, informuje portál iMeteo.

Prvé letné dni budú ovplyvnené tlakovou výšou, ktorá zasiahne naše územie. Výrazné zmeny v počasí však meteorológovia neočakávajú. Môžeš preto očakávať príjemné letné teploty, ktoré sa budú pohybovať na úrovni 20 stupňov Celzia. V nedeľu 4. júna však západ Slovenska môžu zasiahnuť ojedinelé búrky a prehánky, varuje SHMÚ.

Nasledujúci týždeň od 5. júna budú na našom území pokračovať stabilné teploty v rozmedzí od 20 do 26 stupňov Celzia. Počasie bude na väčšine krajiny jasné až polooblačné. Druhá polovica týždňa však so sebou prinesie početnejšie prehánky.

V strede mesiaca nás zasiahne zrážková činnosť

V období od 12. júna do 19. júna by malo na Slovensko prísť zvýšené množstvo zrážok. Meteorológovia preto očakávajú v tomto týždni časté prehánky a intenzívnejšie búrky. Teploty by sa v tomto období nemali vyšplhať nad 30 stupňov Celzia.

V závere mesiaca od 20. júna by sme sa mali podľa aktuálnych informácií pripraviť na vyššie teploty. Tie môžu, najmä na juhu Slovenska, prekročiť hranicu 30 stupňov.

Extrémne horúčavy však počas celého mesiaca podľa odborníkov nehrozia. Naopak, počasie by malo byť s výnimkou v polovici mesiaca pomerne stabilné.

Prvý letný deň so sebou prinesie príjemné teploty. Zdroj: shmu.sk

