Jeden deň v týždni stúpa pravdepodobnosť infarktu až o 13 %. Vedci majú logické vysvetlenie

V pondelok stúpa pravdepodobnosť srdcového infarktu, zistili vedci. Vyplýva to z výsledkov nedávnej štúdie z Írska. Riziko infarktu je v porovnaní s ostatnými dňami v týždni vyššie až o 13 %, informuje Daily Mail.

Lekári z Health and Social Care Trust v Belfaste a Royal College of Surgeons medzi rokmi 2013 až 2018 skúmali údaje 10 528 ľudí, ktorí boli hospitalizovaní s infarktom myokardu. Z analýzy dát pacientov vyplýva, že začiatkom týždňa prudko stúpa výskyt srdcových príhod. Druhým najrizikovejším dňom po pondelku je nedeľa.

Dôvodom môže byť stres z nového pracovného týždňa

„Pravdepodobne je to kvôli stresu z návratu do práce. Zvýšený stres vedie k zvýšeniu hladín stresového hormónu kortizolu, ktorý je spojený s vyšším rizikom srdcového infarktu,“ uviedol vedúci výskumu, kardiológ Jack Laffan. So stresom narastá aj hladina stresového hormónu kortizolu, ktorý tiež znásobuje riziko infarktu.

Zvýšený výskyt infarktov lekári dlhodobo pozorujú predovšetkým v zimnom období a v skorých ranných hodinách. Prečo je tomu tak, lekári stále skúmajú. Nazdávajú sa však, že to pravdepodobne súvisí s rytmom, ktorý predstavuje 24-hodinové cykly tela zahŕňajúce cykly spánku a bdenia.

