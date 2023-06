Koncert Rammsteinu v Trenčíne môže spôsobiť totálny kolaps dopravy. Slovenské vlaky majú riešenie

OK

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) posilňuje vlakové spojenia na 14. júna, keď sa bude na letisku pri Trenčíne konať obrovský koncert kapely Rammstein.

Do Trenčína budú vlaky prichádzať každú hodinu, a to ako zo západu, tak aj z východu. Z vlakovej stanice na trenčianske letisko bude premávať kyvadlová doprava. Konkrétne časy príchodov vlakov do Trenčína si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Očakávajú kolaps dopravy

Trenčianska radnica počíta v súvislosti s júnovým koncertom nemeckej metalovej kapely Rammstein s možným kolapsom dopravy. Očakávajú príchod vyše 40 000 účastníkov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Erika Ságová s tým, že akciu s takýmto počtom návštevníkov Trenčín ešte nehostil.

„Obyvatelia mesta a priľahlých obcí musia v deň koncertu počítať s rozsiahlymi popoludňajšími kolónami. Návštevníkom koncertu odporúčame pricestovať verejnou dopravou – vlakmi a kyvadlovou autobusovou dopravou. V prípade príchodu osobnými autami odporúčame zobrať si na daný deň dovolenku a pricestovať niekoľko hodín pred koncertom,“ povedala Ságová.



Dodala, že mesto podľa platnej legislatívy nedokáže zaviesť špeciálne opatrenia na infraštruktúre štátu či samosprávneho kraja.

„Na cesty prvej, druhej a tretej triedy nemáme žiadny reálny vplyv a nevieme uskutočniť ani jednoduché úpravy jazdných pruhov v križovatkách,“ poznamenala. Zároveň informovala, že organizátor koncertu sa bude snažiť dopravu rozptýliť prenosným dopravným značením už od Piešťan na viacero ciest.



Kapela Rammstein vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 14. júna. Na Slovensku sa predstaví po viac ako 11 rokoch, predchádzajúci koncert odohrala na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu 6. novembra 2011.

