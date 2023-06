Sex ako oficiálny šport? Švéd navrhuje súťažiť v predohre, orálnom sexe aj vo vytrvalosti.

Dragan Bratych svoju lišiacku myšlienku opísal pre Wion a Daily Mirror. Tvrdí, že vo Švédsku by sa mohol konať 6-týždňový šampionát v sexe. Podľa jeho predstáv by išlo o serióznu disciplínu a súťažiaci by museli poctivo trénovať. „Je úplne v poriadku trénovať a súťažiť v sexe. Je to šport ako každý iný,“ opísal podnikateľ.

Sex v súčasnosti nie je oficiálnych športom, ale Dragan to chce zmeniť. „Začlenenie sexuálnej orientácie do športovej taktiky bude medzi európskymi krajinami revolučným krokom.“ Bratych má dokonca už aj konkrétnu predstavu o tom, v akých disciplínach by sa súťažilo.

Šampionát by pozostával z masáže tela, orálneho sexu, predohry a vytrvalosti, pričom posledná aktivita je mimoriadne dôležitá. Zápasy by potom trvali 45 až 60 minút a súťažilo by sa šesť hodín denne.

Pri disciplínach to však nekončí. Bratych celú vec premyslel natoľko, že už vie, ako by súťažiaci boli hodnotení. Na šampionáte by sa zúčastnilo 20 krajín, ktoré by boli hodnotené podľa kľúčových faktorov ako chémia, sexuálne znalosti, sexuálna poloha, kreativita a komunikácia.

Podľa národnej športovej konfederácie sa táto súťaž neuskutoční. „Žiadosť nespĺňa naše požiadavky a môžem vás informovať, že bola zamietnutá. Máme na práci iné veci,“ píše sa v stanovisku konfederácie.

