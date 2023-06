Mal sa stať kňazom, no sexuálne zneužil 13-ročného chlapca, ktorého omámil toluénom. Obvinenému teraz hrozí 10 rokov väzenia

OK

Pracoval v Košickej arcidiecéze, kde sa mal stať kňazom. V tom čase však Dávid B. sexuálne zneužil a omámil iba 13-ročného chlapca spoločne s jeho kamarátom. Policajný vyšetrovateľ z Košíc muža obvinil zo sexuálneho zneužívania a šírenia toxikománie, informuje košický Korzár.

K sexuálnemu zneužitiu údajne došlo minulé leto v Moldave nad Bodvou. Muž sexuálne zneužil 13-ročného Rolanda vo svojom zaparkovanom aute, ktorým priviezol aj jeho 19-ročného kamaráta Olivera. Obidvom chlapcom následne do igelitového vrecka nalial toluén a dal im látku inhalovať.

Podľa obžaloby si Dávid počas inhalovania toluénu stiahol nohavice a vyzval Rolanda, aby sa vyzliekol. Potom ho začal chytať a vykonávať s ním orálny sex. Neskôr si mali úlohy vymeniť. Chlapcovi za to vraj zaplatil 25 eur. Roland tvrdí, že takéto stretnutia sa opakovali a on to robil iba pre peniaze.

Chlapci sa schovali do kríkov

V noci, keď sa situácia odohrala, Dávida s chlapcami takmer prichytila mestská polícia. Hliadka ho pristihla, ako si vyťahoval nohavice, no vyhovoril sa, že iba vykonával potrebu.

Vyžiadali si od neho doklady a následne z miesta odišiel, lenže policajti si na zemi všimli kusy oblečenia. Chlapcov našli neďaleko v kríku, pričom policajtom povedali, že sa skryli na príkaz muža v aute.

V prípade uznania viny hrozí Dávidovi trest odňatia slobody na 10 rokov. Arcibiskupský úrad v Košiciach ho odvolal z praxe a pracovný pomer s ním rozviaže 15. júna 2023. Dovtedy si obvinený muž čerpá dovolenku.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Pixabay

