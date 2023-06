Svedkovia opísali hrozivý incident, keď 8-ročné dievčatko dohrýzol kríženec labradora. Váži vraj 65 kíl, majiteľovi ušiel z dvora

OK

Na 8-ročné dievčatko v nedeľu v obci Krajné pri Myjave zaútočil kríženec labradora a nemeckého ovčiaka, ktorý jej spôsobil vážne poranenia na hornej časti tela a tvári. Na mieste zasahovali záchranári, ktorí maloleté dievčatko priviezli do nemocnice.

Trojročný pes menom Hačiko mal byť v osudný deň zatvorený v koterci, ako každý iný deň, no majiteľ ho pustil do záhrady, informuje Nový Čas. Pes mu následne z pozemku ušiel a zaútočil na dievčatko.

„Bol tam strašný krik a plač. Syn utekal dolu a videl, ako pes už trhá dievčatku ruku, hryzie ucho aj hlavu. Bolo to hrozné, rodina hneď pribehla a volala záchranku. Je nám to veľmi ľúto, pes má len tri roky, je hravý. Nevieme, ako to presne bolo,“ ľutuje incident matka majiteľa.

Momentálne podľa nej rodina nevie, či psa bude musieť usmrtiť. Vraj sa o neho dobre starajú a nevedia, čo mohlo viesť k tomu, že na dievčatko zaútočil. Dievčatku a rodine vyjadrila ľútosť.

Majiteľovi hrozí obvinenie

Majiteľovi psa momentálne hrozí obvinenie. Podľa polície každý majiteľ nesie za domáceho miláčika zodpovednosť. „Žiadame všetkých majiteľov psov, aby pri venčení alebo vypustení psa na pozemku mysleli predovšetkým na bezpečnosť,“ uviedla hovorkyňa polície.

Podľa informácií Nového Času má poranené dievča na tele 60 stehov. Miestni obyvatelia z Krajného opísali, že kríženec Hačiko má podľa ich odhadov okolo 65 kíl, a tak proti nemu dievčatko nemalo šancu.

Ilustračné fotografia. Zdroj: Unspalsh∕Nick Bolton

