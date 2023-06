Srdcervúci príbeh muža a jeho labradora: Obom diagnostikovali rakovinu obličiek, snažia sa užívať si posledné chvíle

Simon O'Brien, 48-ročný otec troch detí a majiteľ labradorskej sučky menom Bella, má rakovinu obličiek. Svoju diagnózu zistil len pár mesiacov po tom, čo rovnakú chorobu diagnostikovali aj Belle. No zatiaľ čo Simonova rakovina je momentálne v remisii, jeho najlepšia kamoška Bella má len pár mesiacov života, informuje Independent.

Simon aj Bella mali podobné symptómy, hoci u domáceho miláčika sa prejavili skôr. Kedysi bola vždy veselá, plná energie a rada sa hrala s deťmi, no rodina si všimla, že je čoraz viac utiahnutá, chvostík si schováva medzi nohy a správa sa inak. Keď veterinár potvrdil diagnózu rakoviny obličiek, rodine rovno oznámil, že s tým nemôžu nič robiť a Belle ostáva posledných pár mesiacov života.

