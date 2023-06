VLAKY NA SLOVENSKU: Seniorka si na cestu musí nosiť aj stoličku. Nástupište je také nízke, že inak sa do vlaku nevyštverá.

OK

Mária Mrvová (70) si na cestu vlakom so sebou nosí detskú skladaciu stoličku. Bez nej by totiž nevedela nastúpiť, vysvetľuje v reportáži pre televíziu JOJ. V dedine Hencovce v okrese Vranov nad Topľou je nástupište také nízke, že sa seniorka musí na vlak prakticky vyštverať. Železničná spoločnosť na prípad reagovala so slovami, že neevidujú oficiálnu žiadosť.

Stolička: pre prípad, že na nástupišti jej nebude mať kto pomôcť

Stoličku si dôchodkyňa kúpila za osem eur a teraz ju so sebou nosí vždy, keď musí ísť vlakom. Po tom, čo nastúpi a prekoná viac ako 60-centimetrový schod sa však trápenie nekončí, stoličku totiž musí vytiahnuť za sebou. Zvykne to robiť tak, že si okolo krku utiahne opasok, s ktorým stoličku vytiahne do vlaku, prípadne si musí pokľaknúť až ľahnúť.

Ak má so sebou aj nákup či kabelku, z obyčajnej cesty vlakom sa stáva prekážková dráha. Paradoxne na susednej stanici vo vedľajšom Nižnom Hrabovci je situácia lepšia.

ŽSR najskôr na situáciu reagovalo so slovami, že písomnú ani ústnu sťažnosť na túto zastávku neevidujú. „Momentálne nie je v pláne rekonštrukcia nástupíšť na zastávke Hencovce, ide o sypané nástupištia v oblúku s prevýšením 100 mm. Po zhodnotení technického stavu nástupíšť naplánujeme v rámci bežnej údržby ich opravu,“ povedala televízii JOJ Ria Feik Achbergerová, hovorkyňa ŽSR.

