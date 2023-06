Nové zistenia o postrelenej kadetke Miške, hrozí jej vyhadzov zo školy. Policajti rodinu zaskočili nečakanou požiadavkou

OK

Postrelenej kadetke Miške hrozí vyhadzov z Akadémie Policajného zboru, informuje portál Pluska. Kadetkin otec navyše uviedol, že rodinný advokát chce teraz preskúmať policajný spis.

Cieľom je zistiť, či sa vyšetrovateľ venuje aj prípadu z roku 2021, keď pedagóg Vladimir Šeparnev náhodne vystrelil zo služobnej zbrane priamo počas vyučovania. Tento prípad však nebol medializovaný, pretože ho škola ututlala.

Škola Miške hrozí vyhadzovom

„Advokát povedal, že to mení podstatu. Ak sa to stalo dvakrát, nemôže to byť náhoda,“ uviedol pre portál Miškin otec. Zároveň dodal, že rezort vnútra v prípade Mišky doteraz nekonal a úraz zatiaľ neuznal za pracovný.

Kadetkinu rodinu však najviac prekvapilo nové vedenie školy. To mladej študentke oznámilo, že má čo najskôr prerušiť štúdium. Ak tak neučiní, akadémia ju vraj bude musieť vyhodiť, keďže po postrelení neabsolvovala potrebné skúšky, a tak nemohla úspešne dokončiť semester.

„Je až neuveriteľné, že dcéra maróduje pre úraz, ktorý si nezavinila sama, ale spravil to zamestnanec školy, a teraz ešte toto. Fakt kocúrkovo,“ uzavrel Miškin otec.

Zdroj: TASR/Donio

