Nepokaz si dovolenku. Pred cestou do tejto destinácie, ktorú obľubujú tisícky Slovákov, si poriadne skontroluj pas

OK

OK

Ministerstvo varuje dovolenkárov pred chybami, ktorých by sa mali vyvarovať.

Ministerstvo zahraničných vecí informuje dovolenkárov o základných informáciách, ktoré by si mal vedieť pred cestou do Turecka.

Pred dovolenkou v Turecku je potrebné mať platný cestovný pas, ktorého platnosť presahuje 150 dní od dátumu príchodu do krajiny. Pred odletom do Turecka sa uisti, že máš v pase voľné minimálne dve strany, inak ti vstup do krajiny nemusia umožniť.

Do Turecka sa na dovolenku dostaneš aj bez víz. „Ak však cestujete do krajiny s iným zámerom, napr. študovať, zamestnať sa v oblasti vedy, výskumu, kultúry, športu, alebo pracovne ako vodič (autobusu, auta), je nevyhnutné si vopred zabezpečiť víza,“ informuje ministerstvo.

Cesta autom sa predraží

Ak si chceš v Turecku požičať auto, alebo sa do krajiny dopraviť autom až zo Slovenska, netreba zabúdať na to, že diaľnice sú v krajine spoplatnené. Aby si mohol šoférovať auto, treba vlastniť medzinárodný vodičský preukaz.

„Na hraničnom vstupe vyžadujú zelenú kartu aj doklady o vlastníctve auta, pri požičanom vozidle je nutné mať úradne overené splnomocnenie majiteľa,“ uviedlo ministerstvo.

Covid pass už pri vstupe do krajiny nebudeš potrebovať. Okrem iného si daj pozor na to, aby si nepil vodu z verejného vodovodu, ktorá sa na konzumáciu neodporúča.

Taktiež nezabudni, že väčšinu obyvateľov krajiny tvoria moslimovia a je dôležité, aby si aj ty rešpektoval ich kultúru. „Preto sa od návštevníkov môže, najmä na miestach slúžiacich na náboženské účely, vyžadovať zahalenie nôh, ramien i hlavy. Mimo pláží, zábavných parkov či diskoték môžu neželané prejavy náklonnosti vyvolať konflikt,“ vysvetľuje ministerstvo.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.