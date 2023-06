Poslanci chcú rozdávať 200 eur jednej skupine študentiek. Spresnili, na čo má príspevok slúžiť

OK

Návrh už poslanci posunuli do druhého čítania.

Zaviesť by sa mohol nový typ sociálnej dávky, a to podpora pre tehotné absolventky stredných a vysokých škôl. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania návrh zákona o príspevku pre tehotné absolventky štúdia.

„Navrhovaná úprava poskytovania príspevku pre tehotné absolventky štúdia pomôže pokryť zvýšené výdavky spojené so zdravotným stavom, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa tých absolventiek štúdia, ktoré otehotnejú do deviatich mesiacov od absolvovania štúdia,“ uviedli predkladatelia.

Oprávnená osoba na poberanie takejto dávky by podľa návrhu nemohla poberať zároveň aj príspevok, aj tehotenské štipendium. Štát by jej mal prispievať sumou 200 eur.

