Meteorológovia upozorňujú, že pondelok prinesie najteplejší deň od začiatku roka.

Na Slovensko prichádza vlna horúčav. Dnešné teploty oproti včerajším stúpnu o 3 až 6 °C, no zajtra sa ešte výraznejšie oteplí. Teploty sa v priebehu 48 hodín zvýšia až o 12 °C a môžu dosiahnuť extrémne hodnoty, informuje iMeteo.sk.

Stred tlakovej výše, ktorý včera prechádzal cez naše územie, sa dnes nachádza nad Rumunskom. Slovensko sa tým dostáva na jeho zadnú stranu, čo umožňuje prúdenie mimoriadne teplého vzduchu od juhozápadu až z Afriky.

Dnešné maximálne teploty dosiahnu 24 až 30 °C. Na juhu stredného Slovenska a na juhozápade sa môžu vyšplhať až na 31 °C. Zajtra sa situácia ešte zintenzívni. Tropické teploty zasiahnu takmer celé Slovensko. Hodnoty na väčšine západného Slovenska a na juhovýchode dosiahnu približne 35 °C.

V okresoch Nové Zámky a Komárno meteorológovia očakávajú teploty až 37 °C. Žlté a oranžové výstrahy už pokrývajú väčšinu územia. Pôvodné predpovede počítali s maximami do 34 °C, v najteplejších oblastiach do 36 °C, no aktuálny vývoj ich prekonáva.

Pondelok prinesie aj zmenu počasia. Popoludní dorazí od západu studený front, ktorý v utorok spôsobí ochladenie o 5 až 9 °C. Zároveň sa zvýši riziko výskytu búrok, ktorých presný rozsah a intenzita ešte nie sú isté. Niektoré oblasti môžu zasiahnuť silné búrky už po 15.00 hod.

Meteorológovia upozorňujú, že pondelok prinesie najteplejší deň od začiatku roka. Obyvatelia by mali sledovať vývoj situácie a prispôsobiť svoje aktivity aktuálnym podmienkam.

Prečítaj si aj tieto články: