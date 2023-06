KALKULAČKA: Vypočítaj si, koľko po novom zaplatíš na odvodoch do sociálky

OK

Časť živnostníkov bude na Slovensku od 1. júla 2023 platiť vyššie sociálne odvody. Ich výška sa odvíja od zárobkov. Povinné poistenie vzniká tým, ktorí za kalendárny rok 2022 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 7 266 eur a v marci tohto roku podali daňové priznanie.

Nové pravidlá pri platení sociálnych odvodov vyplývajú zo zákona o sociálnom poistení. Na to, aby živnostníci zistili ich výšku, môžu využiť kalkulačku od Sociálnej poisťovne.

Na informatívny výpočet potrebuje živnostník len pár informácií. Na začiatku do nej potrebuje zadať sumu vlastných príjmov. Potom má dve možnosti. V prvej do kalkulačky zadá čiastkový základ dane spoločne so sumou zaplateného zdravotného poistenia. V druhej stačí zadať váš vymeriavací základ, priblížil portál Finsider.

Ak ťa zaujíma nová výška poistného od 1. júla 2023, môžeš si ich vypočítať po presmerovaní na tento odkaz. Viac o zmenách spojených so sociálnymi odvodmi sa dočítaš v našom predošlom článku.

