Funguje „zelený príplatok“ za letenky? 19 krajín EÚ obviňuje letecké spoločnosti zo zavádzania zákazníkov.

Európske organizácie z 19 krajín podali Európskej komisii formálnu sťažnosť, v ktorej odsúdili zavádzajúce tvrdenia 17 európskych leteckých spoločností. Tvrdia, že aerolinky sa dopúšťajú „greenwashingu“, a to tým, že zákazníkov presviedčajú, že za „zelený príplatok“ vymažú emisie zo svojho letu.

Podľa právnej analýzy zadanej Európskou spotrebiteľskou organizáciou (BEUC) takéto nároky porušujú pravidlá Európskej únie o nekalých obchodných praktikách. Patrí tam napríklad Ryanair, Lufthansa a Air France.

„Vyzývame na celoeurópske vyšetrenie tejto záležitosti a na to, aby príslušné letecké spoločnosti – a celý sektor – prestali s tvrdeniami, ktoré vyvolávajú u spotrebiteľov dojem, že lietanie je udržateľné. To je jednoducho nepravdivé, pretože lietanie udržateľné nie je a v blízkej budúcnosti ani nebude,“ vyhlásila BEUC. „Či už platíte „zelené cestovné“, alebo nie, váš let bude stále produkovať emisie skleníkových plynov, ktoré ničia klímu.“

Naznačovať, že letecká doprava môže byť „udržateľná“, „zodpovedná“ a „zelená“, je podľa BEUC klamlivé. „Žiadna zo stratégií uplatňovaných v odvetví letectva v súčasnosti nedokáže zabrániť emisiám skleníkových plynov. Tieto tvrdenia treba zastaviť, keďže s nárastom leteckej dopravy budú emisie v nasledujúcich rokoch neustále rásť.“

Ak by spotrebitelia museli platiť dodatočné „zelené“ poplatky, orgány na ochranu spotrebiteľa by mali požiadať letecké spoločnosti, aby ich zákazníkom preplatili.

