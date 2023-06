Kauza útoku Borisa Kollára sa nekončí. Jeho odvolanie podporia ďalší poslanci

OK

Poslankyňa Mária Kolíková (SaS) podporí návrh na odvolanie Borisa Kollára (Sme rodina) z postu predsedu Národnej rady SR. Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze by mali nezaradeným poslancom z mimoparlamentnej strany Demokrati podpísať okrem nej aj ďalší členovia klubu SaS.



„Ak by aj mimoriadna schôdza na odvolanie Borisa Kollára ako predsedu parlamentu bola zvolaná, je neisté, či sa nájde 76 poslancov na jeho odvolanie. Každopádne podporujem tento návrh a treba to skúsiť,“ uviedla Kolíková. Demokrati podľa jej slov už od piatku 23. júna vedia, že v SaS sú poslanci, ktorí návrh podporia. Poznamenala, že dôvodom na mimoriadnu schôdzu by mala byť aj podpora medzinárodných dohôd a účinných nástrojov na boj proti rodovým stereotypom a násiliu na ženách.



Kolíková podčiarkla, že Kollár verejne obhajuje situácie, keď je namieste aj bitka ženy. Tým podľa nej prekročil medze jeho verejnej akceptovateľnosti v politike. Za mimoriadne vážne považuje aj podozrenia, že jeho expartnerku mohla sledovať Slovenská informačná služba (SIS). „Podozrenie zo zneužitia tajných služieb je nevyhnutné v plnosti vyšetriť a aj premiér by sa tu mal priamo angažovať a vyvodiť dôsledky, ak bude mať akékoľvek podozrenie z ich zneužitia,“ doplnila.

Kollár odstúpiť dobrovoľne odmieta

Poslankyne, pôsobiace v strane Demokrati, už v piatok avizovali iniciatívu na zvolanie mimoriadnej schôdze s cieľom odvolať predsedu parlamentu. Chcú tak urobiť pre Kollárovu kauzu fyzického napadnutia jeho expartnerky. Šéfa parlamentu vyzvali na odstúpenie viaceré strany. Kollár z funkcie odísť nemieni.



O spore s expartnerkou Barborou Richterovou hovoril Kollár na tlačových konferenciách. Priznal, že ju pred 12 rokmi udrel potom, ako ohrozila ich dieťa. Odmietol však jej obvinenia, za ktorými vidí kampaň na jeho očiernenie. Kauze jej údajného sledovania sa venoval aj parlamentný výbor na kontrolu SIS. Šéf tajných Michal Aláč vylúčil, že by bola SIS zneužitá na osobné účely ústavného činiteľa. Kollár podal trestné oznámenie na Richterovú a ďalšie neznáme osoby, ktoré podľa jeho slov za kauzou stoja.

