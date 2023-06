Orbán vyhlásil, že Putin podľa neho nie je vojnový zločinec. V novom rozhovore nechcel povedať, či by ho v Maďarsku zatkli

Maďarský premiér Viktor Orbán v rozhovore vyhlásil, že Vladimir Putin podľa neho nie je vojnový zločinec. Podľa Orbána by Putinovo zatknutie momentálne narušilo mierové rozhovory v rámci prebiehajúcej ruskej invázie na Ukrajine, povedal v interview pre nemecký denník Bild.

„O vojnových zločinoch môžeme hovoriť až po vojne. Ak chcete prímerie a potom vyjednávať, musíme presvedčiť tých, ktorí sú súčasťou konfliktu, aby prišli k rokovaciemu stolu. Pozvať ich k stolu a povedať im ‚poďte k stolu a zatknem vás‘, to nie je dobrý nápad,“ povedal v rozhovore.

V rozhovore sa Orbána opýtali aj na to, či by bol Putin zatknutý, keby navštívil Maďarsko. Na to však iba odpovedal, že nemá informácie o tom, že by chcel do Maďarska pricestovať, a preto je táto otázka irelevantná.

Medzinárodný trestný súd vydal 17. marca zatykač na Vladimira Putina za jeho úlohu pri únosoch detí do Ruska počas vojny na Ukrajine. Ruského diktátora preto teoreticky môžu zatknúť na území až 123 krajín sveta, na tomto odkaze si môžeš pozrieť mapu.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

