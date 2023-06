Spor známeho operátora a Markízy je na konci. Diváci týždne nevedeli, či o televíziu prídu

Zmluve medzi televíziou Markíza a operátorom UPC sa končila platnosť na konci júna. Strany sa dlhé mesiace nevedeli dohodnúť na novej, keďže UPC sa nepáčila požiadavka zo strany televízie na zvýšenie platieb. Markíza nechcela ísť nižšie s cenou a divákom hrozilo, že si stanice od júla nenaladia.

Napriek dlhým doťahovačkám dnes obe strany dospeli ku kompromisu a uzavreli dohodu. Všetky stanice televízie Markíza tak naďalej ostávajú v ponuke operátora UPC a k staniciam Dajto a Doma po novom pribudne aj Markíza Krimi.

Spoločnosť UPC pôvodne požiadavku odmietala s argumentom, že by museli ísť s cenou hore aj oni a to by v konečnom dôsledku najviac ovplyvnilo zákazníkov. Podmienky operátora na udržanie cien sa, naopak, nepáčili Markíze. Podľa generálneho riaditeľa televízie so zvyšovaním cien nemal problém ani jeden z desiatok prevádzkovateľov služieb na trhu. Výnimkou bola jedine spoločnosť UPC.

„Markíza ponúka transparentné a férové podmienky všetkým operátorom na trhu bez rozdielu. Nemôžeme ponúknuť UPC výhodnejšie podmienky a postupovať voči UPC zásadne odlišne, keďže všetci operátori poskytujú služby na rovnakom trhu. Pre UPC by táto skutočnosť nemala byť prekvapením. Z viac ako 120 prevádzkovateľov na trhu je UPC pritom jediným operátorom, ktorý neprijal našu štandardnú ponuku,“ konkretizoval Matthias Settele.

Zdroj: TV Markíza

