NOVÝ PRIESKUM: Fico má náskok, prekvapila Dankova SNS. Voliči už zareagovali na kauzu Borisa Kollára

Podľa aktuálneho prieskumu agentúry Focus by voľby v júni vyhrala strana Smer-SD s 19 percentami a s náskokom takmer 3 percentá pred stranou Hlas, ukázal prieskum agentúry Focus pre TV Markíza.

Hnutie Petra Pellegriniho by sa do parlamentu dostalo s 16,3 percenta. Preferencie Progresívneho Slovenska narástli. Ak by sa voľby konali teraz, umiestnili by sa na treťom meiste s 13,5 percenta. Na štvrtom mieste skončila strana Republika s 9 percentami.

Voliči už zareagovali aj na kauzu Borisa Kollára, ktorého Sme rodina klesla o 0,5 percenta. Do parlamentu by sa dostali aj strany KDH, OĽANO, SNS a SaS, všetky so ziskom 5 až 6 percent.

Pred bránami Národnej rady by skončila Aliancia, strana Demokrati, Kotlebovci, Modrí, Maďarské fórum aj Občianski demokrati Slovenska. A na chvoste by skončila strana Za ľudí s 0,7 percenta.

Predvolebný prieskum Focusu

