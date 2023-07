Spoveď sestry zavraždenej Andrey: Policajti vraj povedali, že jej sestra nie je pani prezidentka, aby ju ochraňovali

V Dubnicu nad Váhom vo štvrtok 26. júna Ján M. napadol mačetou matku dvoch detí Andreu. Žena zraneniam podľahla. Útočník v súčasnosti čelí obvineniu z úkladnej vraždy. Sestra obete Kristína na Facebooku zverejnila status, v ktorom kritizuje prácu polície a naznačuje, že sa vražde dalo predísť.

O Jánovi M., ktorý bol vraj chorobne zamilovaný do Andrey, hovorili na policajnom výsluchu ešte pred rokom a pol. Sestry sa však vraj miesto pomoci dočkali len výsmechu. „Keby ste mali (manželku – pozn. red.), tak sa nesmejete, lebo to vôbec nie je smiešne. Moja sestra celé dni plače, lebo sa bojí, lebo sa do nej nejaký pomätenec chorobne zamiloval. Prenasleduje ju a obťažuje. Moja sestra a jej rodina žije v strachu a Vám je to smiešne,“ povedala na polícii.

Výsluchy a návštevy polície sa opakovali, no prípad sa nikam neposúval. Po opakovaných urgenciách zo strany rodiny im policajti údajne povedali, že „sestra nie je pani prezidentka, aby ju ochraňovali“. Polícia vraj dokonca Jána M. nevedela donútiť, aby sa dostavil na výsluch. Nakoniec ho musela chytiť štvorica švagrov, ktorá privolala políciu, napísala Kristína.

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic pre Jána M. navrhol vyšetrovaciu väzbu. Podľa hovorkyne Zuzany Drobovej návrh na Špecializovaný trestný súd podal z dôvodu útekovej a preventívnej väzby.

Polícia na Facebooku uviedla, akým spôsobom a v akom časovom období konala proti Jánovi M. „Z doposiaľ zadovážených podkladov nebolo zistené pochybenie zo strany príslušníkov PZ SR alebo akékoľvek zanedbanie si povinností policajta. Napriek uvedeným skutočnostiam prezident PZ Štefan Hamran nariadil prezidiálnu kontrolu tohto prípadu,“ napísali.

