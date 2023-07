PRIESKUM: Až 41 % Slovákov si ako prezidenta vie predstaviť Petra Pellegriniho. Veľkú šancu majú Korčok aj Žilinka (+ graf)

Prezidentské voľby na Slovensku budú už v roku 2024.

V budúcoročných prezidentských voľbách má najväčší volebný potenciál Peter Pellegrini, ukázal prieskum agentúry FOCUS pre televíziu Markíza. Predseda Hlasu dosiahol v prieskume volebný potenciál až 41 %.

Na druhom mieste skončil bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok s volebným potenciálom 34 %, tretí sa umiestnil generálny prokurátor Maroš Žilinka s potenciálom 32 %, píše portál tvnoviny.sk.

Štefan Harabin by mohol teoreticky získať 21 % hlasov, Robert Mistrík zase 20 % hlasov. Bývalého veľvyslanca a podpredsedu NR SR Petra Weissa by na prezidentskom poste chcelo vidieť 19 %. Bývalý šéf slovenskej diplomacie Ján Kubiš si získal sympatie 13 % ľudí. Europoslankyňu Miriam Lexmann by potenciálne volilo 10 % ľudí, Marian Kotleba si vyslúžil sympatie 9 % opýtaných.

Favoritom strán Hlas, Smer a Sme rodina by bol Peter Pellegrini. Ivana Korčoka by za prezidenta chceli najmä voliči strán OĽaNO, Progresívneho Slovenska, SaS a KDH. Generálny prokurátor Žilinka by mal najväčšiu podporu medzi voličmi Republiky a Štefana Harabina by zase krúžkovali podporovatelia SNS.

Prieskum agentúra vykonávala od 21. do 28. júna 2023 na vzorke 1012 respondentov prostredníctvom osobných rozhovorov